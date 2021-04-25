До 300 приступов в день: Врачи нашли способ лечения девятилетней Насти от эпилепсии, но у семьи нет таких денег

Через три месяца после перехода на кетогенную диету у Насти полностью пропали приступы Фото: Личный архив

Вы представляете себе, как выглядит удар током? Резкий спазм мышц, который иногда отбрасывает человека на несколько метров. Во время эпилепсии «короткие замыкания» в мозгу выглядят примерно также. Например, один из сотен тысяч приступов, перенесенных Настей, закончился компрессионным переломом позвоночника. А еще ежедневная боль, страх, ощущение постоянного дискомфорта, из-за которого ребенок ведет себя буйно и буквально разносит дом. Не потому, что плохо воспитан и агрессивен. Просто ему тяжело.

Но даже не это самое страшное. Эпилепсия заставляет спазмировать не только тело, но и сознание. Каждый приступ отбрасывает в развитии назад. Ребенок пытается что-то понять, чему-то научиться… А выходит: шаг вперед, два назад. В результате, девятилетняя Настенька мало чем отличалась от годовалого младенца и активность болезни только нарастала. Порой родители насчитывали у дочери до трехсот приступов в день.

Врачи перепробовали все возможные лекарства – без толку. Стали думать об операции, но очаги у девочки по всему головному мозгу — не вырежешь.

Тогда московский профессор отправил семью в Тольятти в неврологическую клинику на ввод кетогенной диеты. Это был последний шанс. Суть в том, что врач-эпилептолог, исходя из состава крови пациента, убирает из его рациона углеводы, заставляя головной мозг получать энергию не из глюкозы, а из кетонов — продуктов распада жиров. В состоянии кетоза у ребенка меняется состав крови, мозг начинает работать по-другому, и частота приступов снижается.

Это была победа! Через три месяца после перехода на кетогенную диету у Насти полностью пропали приступы. Благодаря этому она сразу же стала взрослеть. За несколько месяцев нагнала примерно четыре года развития. Мозг, будто выпущенный на свободу, работает в тройном режиме и впитывает буквально все. С каждым днем Настя становится все осознаннее. И, что самое важное, у нее есть шанс полностью побороть последствия болезни – стать абсолютно нормальной, пойти в школу, нагнать в развитии своих сверстников. Но возможно это только под постоянным контролем врачей, а лечение в клинике платное. Каждая корректировка - 110 000 рублей плюс дорожные расходы, и ездить нужно раз в полгода. А в многодетной семье, где работает один папа и еще двое старших детей учатся, такая сумма просто не успевает накапливаться, несмотря на жесткую экономию.

- Врач сказал: нужно продержаться в режиме постоянного контроля до переходного возраста, - мама с мольбой заглядывает в глаза, - тогда произойдет ремиссия и постепенно можно будет завершить диету. Но до этого времени Насте необходимо лечение, которое мы просто не в силах оплатить. Пожалуйста, помогите нам спасти дочь!

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