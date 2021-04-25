"Исключить спиртное и гулять на свежем воздухе": Геннадий Онищенко рассказал, как следует проводить майские каникулы

Геннадий Онищенко Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Геннадий Григорьевич! Я готов коротко записать самые главные правила на отпуск, который президент объявил с 1 по 10 мая.

- Вас, товарищ Гамов, прежде всего - с Вербным воскресеньем.

- И - вас!

- Это - один из самых больших православных праздников. Когда Иисус Христос на осле въехал в Иерусалим, его все радостно приветствовали, размахивая при этом пальмовыми ветками. Но у нас пальмы нет, поэтому мы молодыми вербными побегами должны размахивать.

- Хорошо.

- Ну, а с понедельника начнется Страстная неделя... Ну, и, конечно, завершится все это уже разговением и Пасхой.

И в это время как раз начинается вот этот десятидневный марафон.

- То есть, майские каникулы, Президент России объявил их с 1-го мая по 10-е. И теперь от вас, пожалуйста, - пять самых главных правил: как мы должны себя вести, чтобы этот отпуск не прошел зря, чтобы мы сохранили здоровье?

- Главное правило – всю ту рассаду, которую вы, считай, с Нового года выращивали на подоконниках, тщательно за ней следили, поливали, ухаживали, вы тоже, наверное, ее разводите…

- Конечно, разводим.

- Надо будет ее высадить в грунт. Это - залог вашего благополучия, с точки зрения обеспечения семьи овощами, фруктами. Ну, фруктами, наверное, нет, а вот овощами – точно. Картофелем и так далее.

Кто-то цветы разводит, что тоже хорошо.

И, конечно же, когда вы поедете на приусадебные участки, а большинство москвичей и значительная часть россиян обычно на машинах туда ездит. Поэтому - как раз надо воспользоваться этим транспортом, чтобы всю семью вывезти за город, на дачу, и там заниматься...

Я думаю, за зиму там накопилось столько дел, что хватит на все десять дней пребывания на свежем воздухе. Умеренная физическая активность - обязательно! Ну, и так далее.

- Второе правило?

- Безусловно, отказаться от алкоголя, никаких вот этих возлияний.

- И даже в Международный день солидарности трудящихся не выпить?

- Международный день солидарности трудящихся должен быть главным днем отрезвления. Потому что раздумывать о высоких судьбах трудящихся в состоянии алкогольного воздействия цинично и непродуктивно.

- Третье правило?

- Надо не забывать, что у нас будет День Победы в это время.

Конечно, во многих городах пройдут парады.

Что касается парадов, здесь я спокоен, потому что те воинские подразделения, которые будут идти в парадном строю, - они уже сейчас на карантине находятся, все в изоляции: тренируются, маршируют и так далее.

Те, кто придёт на трибуны, конечно же, должны быть привитыми от ковида. А кто еще пока в раздумьях и не завершил вакцинацию, должны быть в масках.

Ясно, что на трибунах обеспечат «санитарный разрыв», как это было в прошлом году на параде, когда сидели (в частности, в Москве) - через одно кресло.

Конечно, многое зависит от температурных режимов. Где-то будет жарко, где-то - еще прохладно. Тут надо, конечно, очень строго следить за тем, чтобы быть одетым по сезону.

- Это - четвёртое правило. Следующее? Пятое?

- Оно состоит в том, что - никаких Турций и прочих у нас не должно быть. Мы должны быть с вами только в России, только в наших родных местах… - Правило шестое?

- Да, надо обязательно отказаться от всякого рода шашлыков, если вы не на своем участке, не со своей семьей, когда можете это сделать. А вот такого рода массовые сборища, которые обычно бывают, их организовывать тоже не нужно.

- И, конечно, гулять побольше. Плюс физическая активность.

- Это - правило седьмое.

- Точно! Майские каникулы - редкая возможность побыть вместе с семьей. Это тоже действует оздоравливающе.