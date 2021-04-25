Пошла искать рюкзак подруги: мертвую 14-летнюю школьницу с веревкой на талии нашли в городе Бронницы

Девочка обещала помочь, несмотря на то, что сумка была потеряна в начале апреля

Следователи выясняют причины смерти 14-летней школьницы в подмосковном городе Бронницы. Девочку ранним утром 25 апреля нашли в сточной канаве. На талии у нее была веревка. Незамедлительно на место происшествия выехали следователи и криминалисты.

- В городе Бронницы следователи устанавливают обстоятельства смерти школьницы, которую обнаружили 25 апреля в сточной канаве, - сказали в ГУ СК по Московской области .

Искали всем миром

Мертвую девочку увидел прохожий, он позвонил в полицию и сказал, что увидел, как тело всплыло в реке Кожурновка. Якобы на вид была женщина 20-25 лет. Но это оказалась 14-летняя Настя (имя изменено), учащаяся 8 класса.

- Это та девочка, которую искали всем миром в Инстаграме. Писали, что ушла утром и не вернулась. Горе какое. Проезжала мимо реки, лежал труп в черном мешке. Много полицейских, все обтянуто бело-красной лентой, - рассказала местная жительница Виктория Ермакова.

Следователи подтвердили, что в настоящее время проводят опросы очевидцев, обнаруживших тело школьницы, а также ее друзей и одноклассников.

- С применением криминалистической техники криминалисты и следователи проводят осмотр. Изъято и осмотрено видео с камер наблюдения. Назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой будет установлена причина смерти ребенка, - рассказали kp.ru в Следственном комитете по Московской области.

Хотела поступить благородно

Девочка ушла из дома утром, родители еще в это время спали и не заметили. Паспорт и телефон школьница не взяла. По предварительным данным следователей, накануне девочка обещала найти своей приятельнице рюкзак, который та уронила в канаву в начале апреля.

Правоохранительные органы уже отследили путь девочки от дома до Советской улицы, где все произошло. Весь маршрут она следовала одна, в руках у нее была веревка. Посторонних людей с ней не было. То есть девочка намеренно шла к водостоку. По версии с рюкзаком, якобы подруга уронила его именно в этот водосток и не решалась сказать родителям о потере. А в рюкзаке был набор для рисования.

По некоторым данным, погибшая Анастасия и ее семья характеризуются, как положительные. Никто не может поверить, что девочка могла из-за какой-то конфликтной ситуации пойти неизвестно куда и сделать кому-то что-то назло. Одноклассники больше верят в версию, что Настя хотела сделать благородный поступок и помочь подружке.