«Буду болеть за «Зенит»: Леонид Федун после победы в дерби сделал неожиданное заявление

Владелец «Спартака» еще не определился с новым главным тренером команды. Фото: Дмитрий Серебряков/ТАСС

Основной акционер «Спартака» Леонид Федун прокомментировал победу над ЦСКА группе журналистов сразу же после матча. А также рассказал, что клуб еще не определился с новым главным тренером на будущий сезон.

- Победа тяжелая. Бывает так, что игра не идет, но проявляешь характер и фортуна тебе воздает, - взял слово Федун. - Я заходил в раздевалку к команде. Сказал, что за поражение от «Уфы» считайте «отмазались».

- Нет ощущения, что не слишком яркое дерби получилось?

- Победа нужна была для двух команд, они были зажаты в начале. Это была больше рудка, чем игра. Но ноль ударов в створ наших ворот говорит о том, что все-таки преимущество было на нашей стороне.

- Сегодня наверняка будет много обсуждать решение удалить игрока ЦСКА Ахметова. Ваш комментарий?

- По мне это красная карточка. Арбитр сначала не заметил, ему подсказал ВАР, он ходил смотрел. Я не судья, но когда мы смотрели с болельщиками ЦСКА этот эпизод, я сразу сказал – по-моему это красная карточка.

- Не просили Тедеско остаться?

- Он уходит. Это его решение. я же не могу его приковать наручниками ко входу на стадион.

- А от него сигналов не было, что готов остаться?

- Ага, особенно после «Уфы».

- Правда, что клуб определился уже с главным тренером?

- Не правда. Давайте так: когда у меня будет подписан контракт, я скажу информацию.

- В следующем туре будете болеть за «Зенит», чтобы «Локомотив» потерял очки?

- Да, буду. Пусть становятся чемпионом. Мы не заслужили чемпионство в этом году. Никто не заслужил чемпионство, кроме «Зенита».