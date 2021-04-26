Атомная черная быль: 35 лет назад произошла авария на Чернобыльской АЭС

Памятник героям-пожарным в Чернобыле. Фото: Григорий ВАСИЛЕНКО/РИА НовостиГригорий

Вспоминать страшно. А помнить надо. И знать необходимо, почему произошла та небывалая в истории атомной энергетики катастрофа.

Только и сегодня, спустя 35 лет, навряд ли найдется человек, который с полной ответственностью сможет сказать: это случилось потому, что… Тогда, после первых заключений и скорого анализа событий, всю вину обрушили на персонал: для советского руководства ничего другого, пожалуй, и не оставалось: недосмотрели, недоделали, недобдили, нужные выводы будут сделаны…

ТОТ СОЛНЕЧНЫЙ АПРЕЛЬ

Ситуация вспыхнула напряженная, тяжелая: в Советском Союзе по такому же проекту построены АЭС и за границей тоже - еще где-нибудь рванет… В первые дни масштаба катастрофы представить не могли, а неизбежные последствия попросту ужасали.

Ноябрь 1986 г. Строительство бетонного защитного саркофага "Укрытие" над разрушенным 4-ым энергоблоком Чернобыльской атомной электространции после аварии, произошедшей 26 апреля 1986 года. Фото: Валерий Зуфаров/ТАСС

Хорошо помню тот солнечный апрельский день. Утром он внезапно переломился: наш длинный коридор на шестом этаже здания на улице Правды, всегда источавший множество звуков, вдруг смолк. Затихли громкие голоса, перестали хлопать двери, оборвался смех - было такое ощущение, что заложило уши…

И только в коридоре я узнал, что случилось страшное...

Где этот Чернобыль?.. Никогда прежде не слышал о нем… Что конкретно произошло, есть ли погибшие? Какие последствия могут случиться… И главное - почему взорвался реактор?

Ответов не было. Но уже знали: на место катастрофы и близко попасть невозможно, все пути по земле, воде и воздуху перекрыты, аварийная зона радиусом более тридцати километров оцеплена, не проскользнуть. Что делать и что будет?.. Завтрашний номер газеты, его первая страница - чистый лист неизвестности…

Сентябрь 1986 г. Монтаж металлоконструкций и бетонирование защитных стенок 4-го энергоблока Чернобыльской АЭС, разрушенного в результате аварии 26 апреля 1986 года. Фото: Валерий Зуфаров/ТАСС

РАССЛЕДОВАНИЕ ДО КАТАСТРОФЫ

Полная хроника события восстановилась годы спустя. Но еще за несколько лет до катастрофы было обнаружено необычайное: вертикальное смещение фундамента четвертого блока. Евгений Барковский, ученый из Объединенного института физики Земли, рассказал недавнему собкору «Комсомолки» на Украине Леониду Капелюшному, что дирекция Чернобыльской АЭС обратилась к ним в институт с просьбой выяснить причину смещения фундамента - и Барковский собрался уж ехать на место, как вдруг все и случилось…

Физик Евгений Барковский выдвинул свою версию катастрофы. Фото: rusphysics.ru

Трагедию восстанавливали по минутам.

26-го, в 0.34 минуты оператор АЭС регистрирует странные и неожиданные изменения в стабилизации параметров реактора. В один час 23 минуты начальник реакторного цеха Перевозченко видит удивительное: голубой свет над реактором и внезапное, как он выразился, «приплясывание» тяжелых металлических блоков, биозащиты, называемых в обиходе «кирпичами». Через 35 секунд раздался странный гул со стороны насосной, следом - тяжелые удары и ощутимая вибрация пола. Срабатывает система аварийной защиты, но посланный ею сигнал не попадает по назначению. Оператор по инструкции сам нажимает кнопку - и в активную зону начинают погружаться стержни управления защиты.

Но уже началось необратимое. В 1 час 23 минуты 49 секунд раздается мощный удар, потрясший здание, в машинном зале рушится плита перекрытия, и по разным помещениям появляется сиреневый свет, а над блоком возникает факел свечения.

В 1986 году в зоне Чернобыльской АЭС принимались строгие меры по недопущению распространения радиоактивного заражения. Фото: Валерий Зуфаров/ТАСС

Новый мощный удар. Разрушенные конструкции вылетают на огромное расстояние… Оператор успевает записать: «Взрыв реактора».

ДРУГАЯ ВЕРСИЯ

Это то, что Барковскому удалось восстановить. Что отмечено официально.

На карту радиационного загрязнения Европы в зону попало 13 стран. Чернобыльские радионуклиды уловили даже за океаном - аж в Бразилии. На Украине радиацией накрыло два города - Чернобыль и Припять, около 80 сел, заражены окрестные леса. В зоне отчуждения 1856 квадратных километров загрязнено радиоактивным цезием. Как поведут себя другие опасные продукты - стронций, плутоний - неведомо. Продукт полураспада плутония америций, активность которого 400 лет, - тоже. И он будет наводить уровень гамма-излучения все это время…

О том, сколько погибло людей, никто точно не знает, потому что от той катастрофы люди погибают и сейчас.

Почему это случилось. Одна из версий, которая, как считает Барковский, может стать и решающей.

Причина катастрофы была заложена при строительстве станции. А точнее- в выбранном месте. Ее воздвигали там, где этого делать было нельзя. Потому что точно в этом месте земной коры пересекаются два разлома. Время от времени они приходят в движение - это неизбежно и непредсказуемо. В таких местах происходят крушения поездов, часто рвутся городские коммуникации, разрушаются трубопроводы. Возможно, именно это произошло глубоко под землей, но точно под чернобыльским реактором.

Припять в 2016 году. Фото: Олег ЧИРКОВ

БОЛЬШЕ СМЕРТЕЛЬНОЙ ДОЗЫ

Люди с ударившей внезапно и столь больно бедой сражались героически. В полном смысле этого слова. На ликвидацию последствий взрыва было брошено 210 воинских частей - около 340 тысяч солдат и офицеров. Только через крышу разрушенного реактора прошло 3600 рядовых - но чуть позже, когда начали возводить саркофаг - гигантское сооружение над гиблым местом. Что с ними стало потом?.. Первые 32 ликвидатора получили по 1000 рентген каждый - притом что смертельной считается доза в 800.

А полный распад радиоактивного плутония наступит только через 23 тысячи лет. Период полураспада трансурановых элементов, выброшенных взорвавшимся реактором, - три века. А есть еще и горячие частицы, также в определенной концентрации несущие опасность: они погружаются в почву, подхватываются грунтовыми водами…

Опасность не ушла - укрощенная, она затаилась.