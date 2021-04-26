Известная актриса Галина Беляева рассказала о первом поцелуе с Олегом Янковским

Первые кинопробы не получились – юная балерина чувствовала зажим перед камерой. На вторые пробы ее пригласили вместе с Олегом Янковским Фото: кадр из фильма

В спектакле театра им.Маяковского Галина Беляева по-прежнему играет Агафью Тихоновну - невесту в гоголевской «Женитьбе», подтверждая нехитрую мысль: женщина в любом возрасте мечтают о счастливом замужестве. Да еще чтобы жених был недурен, как там у Гоголя: «Если бы губы Никанора Ивановича да приставить к носу Ивана Кузьмича, да взять сколько-нибудь развязности, какая у Балтазара Балтазарыча, да, пожалуй, прибавить к этому ещё дородности Ивана Павловича — я бы тогда тотчас же решилась. В смысле «тотчас решилась» Галина Беляева даст фору многим раздумчивым невестам. Она выскочила замуж за режиссера Эмиля Лотяну, как только ей исполнилось 18 лет. А до этого был страстный роман между студенткой Воронежского хореографического училища и известным режиссером.

Галине Беляевой было 15 лет, когда ее высмотрела ассистентка Эмиля Лотяну, искавшая девушку на главную роль в мелодраму по чеховской «Драме на охоте». Фильм назывался «Мой ласковый и нежный зверь». Все актеры были подобраны, не хватало только главной героини. Режиссер просил найти на роль Оленьки Скворцовой девушку, похожую и на молодую Людмилу Савельеву, и на Татьяну Самойлову. Увидев на фотографии «косульи глаза» Галины Беляевой, Лотяну сразу вызвал ее на пробы в Москву. Но первые кинопробы не получились – юная балерина чувствовала зажим перед камерой. На вторые пробы ее пригласили вместе с Олегом Янковским. Их дуэт Лотяну утвердил.

На съемках Галина Беляева влюбилась вовсе не в Янковского, как ее героиня, что было бы логично.

- Я полюбила Эмиля Лотяну и хотела быть с ним. Ни уговоры, в том числе моей мамы, ни разница в возрасте в 25 лет не могли меня остановить, - рассказывала Галина Беляева в одном телеинтервью. – Я рано уехала из дома (она жила с мамой в Невинномысске перед тем, как поступить в училище в Воронеже – Ред.), была уже самостоятельной. Эмиль Владимирович красиво ухаживал, писал мне стихи, был очень обаятельным, интересным человеком. Мне хотелось проводить как можно больше времени с ним. Не я одна не устояла перед его чарами.

Галина Беляева (в центре) и кинорежиссер Эмиль Лотяну Фото: фотохроника ТАСС.

Но первый поцелуй у Галины Беляевой был все-таки не с Эмилем Лотяну, а с партнером по фильму – красавцем Олегом Янковским.

- Первый поцелуй с Янковским я представляла по-другому, - Галина Беляева рассказала в интервью, как снимали любовную сцену в фильме "Мой ласковый и нежный зверь". - Для меня это было игрой, поцелуй был не настоящий. Янковский меня целовал, не я его. В это время мне нравился не он, а Лотяну. Он сыграл большую роль в моем формировании как личности не только как мужчина, но и как учитель, наставник.

В середине съемок Галина Беляева вернулась в Воронеж, нужно было продолжать учебу. «Мне было очень-очень плохо, - вспоминала актриса о том периоде. - Плохо от того, что Эмиля Владимировича не было рядом. Однажды он вызвал меня на переговорный пункт телеграммой. Как я обрадовалась! Я эту телеграмму ждала! Когда мы снова встретились, не знаю, что чувствовал он, но я уже была влюблена по-настоящему. Я уехала в Воронеж заканчивать очередной курс, он присылал мне телеграммы, писал, как скучает. Эти телеграммы хранятся у меня до сих пор.

Через год после окончания съемок «Мой ласковый и нежный зверь» Эмиль Лотяну сделал Галине Беляевой предложение. А еще через год у них родился сын Эмиль.

Галина Беляева по-прежнему играет в театре им.Маяковского Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Удивительно, что эта красивая любовная история закончилась довольно стремительно, всего через пять лет. Проблемы в семье начались на съемках телефильма «Анна Павлова». Лотяну настоял, чтобы их с женой поселили в разных гостиничных номерах. Говорил, что семейная жизнь мешает творческому процессу. Это было обидно слышать молодой жене. Жить вместе было уже невозможно.

- Развод был моим решением. Я сказала, что так жить неправильно, - вспоминает Галина Беляева. - Старалась не конфликтовать, просто было непонятно и больно. Я всегда мечтала о крепкой семьи и единственном муже. Он не давал развода, говорил, что мы должны сохранить брак ради ребенка. Лотяну было тогда 48 лет. Еще молодой мужчина. Он был востребован как режиссер, у него было много поклонниц. Он уехал на родину в Молдавию. И увез нашего сына в Кишинев, не предупредив меня. Я не знала, где мой ребенок. Пришлось обращалась в Комитет советских женщин, которым руководила Валентина Терешкова, чтобы мне помогли вернуть сына.

Кстати, помогла ей найти сына не Терешкова, а актриса Светлана Тома, у которой тоже был роман с Лотяну. Она сообщила, что 4-летний Эмильчик находится вместе с папой в Карпатах.

- Когда я увидела сына, он был похож на цыганского ребенка. Я чуть в обморок не упала, - продолжила рассказ Галина Беляева. - Со временем Эмиль Владимирович пересмотрел наши отношения. Все недоразумения утряслись.

Галине Беляевой было 15 лет, когда ее высмотрела ассистентка Эмиля Лотяну, искавшая девушку на главную роль в мелодраму по чеховской «Драме на охоте» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

После разрыва с Лотяну Галина Беляева встретила новую любовь - хирурга Левана Сакварелидзе и решила родить от него второго ребенка, хотя мама ее отговаривала брать на себя двойную ответственность.

- У меня всегда была уверенность, что смогу прокормить и себя, и своих детей. Я не боюсь никакой работы. Думаю, могла бы поменять профессию, если бы была необходимость. Не страдаю, не плачусь, где взять силы. Мой второй сын Платон ездил со мной на съемки с двухмесячного возраста. И даже снялся в картине «Лермонтов», сыграл новорожденного поэта. Тогда я была вынуждена соглашаться на любые предложения, снималась в кино и играла в Театре им. Маяковского…

Со своим нынешним мужем Сергеем Галина Беляева встретилась на улице. Возвращалась из театра после репетиции, на Тверском бульваре к ней подошел молодой человек. Сказал, что откуда-то знает ее лицо. Нашел предлог для знакомства: попросил, чтобы она прочитала пьесу, которую написал его брат. Летом будет 30 лет со дня их судьбоносной встречи. Это знакомство актриса сперва не воспринимала всерьез. Сергей был студентом юрфака МГУ, на пять лет ее младше. У него была семья и ребенок. Но он приложил максимум усилий, чтобы доказать ей, что он именно тот мужчина, на которого можно положиться. У них двое уже взрослых детей – 27-летняя Анна и 22 летний Маркел. Есть еще дочь Сергея от первого брака Алиса.

У среднего сына Галины Беляевой 36-летнего Платона тоже двое детей. И у старшего 41-летнего Эмиля - двое.

- Это такое счастье иметь много детей и внуков. Вместе с ними узнавать мир заново. Единственное о чем жалею, что не родила еще одного ребенка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Как сейчас живет хрупкая красавица из фильма «Мой ласковый и нежный зверь» Галина Беляева

Актриса обрела счастье лишь с третьим мужем (подробнее)