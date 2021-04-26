Более 10 тыс. россиян уже выбрали обучение по программам Ворлдскиллс в рамках нацпроекта «Демография»

Фото предоставлено Пресс-службой Ворлдскиллс Россия

В арсенале Агентства развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия), федерального оператора программы, свыше 600 эффективных коротких образовательных программ более чем по 160 компетенциям из различных сфер профессиональной деятельности. В каждом регионе определены востребованные и перспективные с точки зрения последующей занятости направления обучения.

Так, три четверти регионов страны в качестве востребованных для обучения компетенций Ворлдскиллс выбрали следующие из них: предпринимательство, веб-дизайн и разработка, электромонтаж, сетевое и системное администрирование, сварочные технологии, ИТ-решения для бизнеса на платформе «1С: Предприятие 8», поварское дело, парикмахерское искусство, дошкольное воспитание, ремонт и обслуживание легковых автомобилей.

Для более чем половины субъектов РФ актуально обучение граждан таким компетенциям Ворлдскиллс, как: социальная работа, эксплуатация и обслуживание многоквартирных жилых домов, экспедирование грузов, инженерный дизайн CAD, эксплуатация сельскохозяйственных машин.

В трети регионов, где ощущают острую нехватку квалифицированных специалистов в сфере туризма, ждут граждан на обучение по турагентской и туроператорской деятельности, организации экскурсионных услуг и администрированию отеля.

Уникальной востребованной компетенцией Ворлдскиллс в Краснодарском крае и Крыму стало виноделие, в Курской, Новгородской и Тамбовской областях жителей планируют обучать современной мясопереработке, а в Дагестане и Оренбургской области – пчеловодству.

На сегодняшний день наибольшее количество заявок на обучение поступило от жителей Башкортостана, Татарстана и Свердловской области.

Ключевое отличие программ Ворлдскиллс – их практическая ориентированность. Более 70% обучения выделено на освоение практических навыков в оснащенных современным оборудованием мастерских. Обучение по всем программам ведут сертифицированные преподаватели – эксперты Ворлдскиллс.

Обучение длится до 3 месяцев, в зависимости от выбранной образовательной программы. 38 компетенций Ворлдскиллс можно освоить с применением дистанционных образовательных технологий. Обучение проходит на базе более 1200 площадок по всей стране – это колледжи, вузы, учебные центры, которые предварительно прошли квалификационный отбор. Обучение по всем программам завершается демонстрационным экзаменом, на котором оцениваются приобретенные практические навыки. Все выпускники программ профподготовки Ворлдскиллс, помимо документа о квалификации, получают паспорт компетенций (скиллс-паспорт). При приеме на работу он позволяет работодателю увидеть, какими профессиональными навыками соискатель владеет в наибольшей степени. Например, выпускник по кирпичной кладке может уверенно читать чертежи, менее компетентен в отделке стыков, но успешно выполняет кладку по прямой. Таким образом, работодатель имеет возможность нанять специалиста в соответствии с предстоящей задачей, минуя стадию испытательного срока.

Участниками бесплатной программы обучения могут стать: ищущие граждане, обратившиеся в органы службы занятости, включая безработных; граждане предпенсионного возраста и старше 50 лет; женщины в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет, а также неработающие женщины, имеющие детей дошкольного возраста. С информацией о том, как подать заявку на обучение, можно ознакомиться на сайте: https://express.worldskills.ru/.

Подробнее о программе – на портале «Общероссийская Федеральная база вакансий и резюме “Работа в России”».