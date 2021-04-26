Девочка-лунатик упала из окна 12-го этажа и выжила. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Москве в районе Ново-Переделкино 11-летняя девочка выпала из окна 12 этажа и осталась жива. Родители проснулись ночью и не обнаружили дочь в спальне. Обойдя квартиру и не на шутку встревожившись они выглянули в открытое настежь окно и ужаснулись. Внизу у первого и второго подъезда лежал их единственный ребенок, девочка шевелилась. Мать поспешила вниз, по пути вызывая карету скорой помощи.

Позднее выяснилось, что ребенок ходит во сне. Девочка-лунатик часто падала с кровати, но подобного никогда не происходило. Она в срочном порядке была госпитализирована в ГБУЗ г.Москвы "НИИ НДХиТ (неотложной детской хирургии и травматологии) ДЗМ". Предварительно врачи диагностировали у девочки вывих плеча и черепно-мозговую травму. На момент госпитализации маленький пациент разговаривал с родителями, медиками и сотрудниками полиции.

По приезду в клинику врачи провели полное обследование девочки-лунатика. У ребенка выявили ушиб легких, перелом нижней трети правой лучевой кости со смещением и перелом таза. Ее направили в реанимацию, отметив, что она чудом осталась жива. Ей повезло, что она упала в кусты, а не на асфальт.

Как сообщили kp.ru в ОМВД по данному факту произошедшего следователи проводят проверку и устанавливают обстоятельства произошедшего.

Подобный случай произошел в Уфе в 2019 году. Женщина мыла окно в своей квартире на 12 этаже. Не удержавшись, она сорвалась вниз и скончалась еще до приезда кареты скорой помощи.