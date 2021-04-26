Новая hi-tech лаборатория раскрывает тайны генома COVID-19

Автор фото: Иван МЛАДЕНОВ

Команда болгарских ученых и студентов находится на пороге глобально значимого прорыва в борьбе с вирусом благодаря новой масштабной инвестиции.

Поистине революционный прорыв в области молекулярной генетики задался амбициозной целью совершить Софийский университет имени святого Климента Охридского, самый старый и авторитетный вуз Болгарии. Благодаря пожертвованию учредителя и почетного председателя Family Business Network-Болгария, филантропа, предпринимателя и почетного консула Узбекистана Петра Манджукова, ученые и студенты получили шанс работать с некоторыми из самых передовых технологий в мире. Фонд Петра Манджукова строит на собственные средства ультрасовременную лабораторию для нужд кафедры генетики Софийского университета. Пожертвование поможет медицинскому и научному сообществу в борьбе с COVID-19.

По мнению декана Биологического факультета проф. Стояна Шишкова, наблюдается устойчивая тенденция к разработке семейным предпринимательством масштабной и визионерской программы в поддержку значимых научных открытий.

Автор фото: Иван МЛАДЕНОВ

«Человечество никогда еще становилось свидетелем такого жестокого и масштабного кризиса, как Covid-19», - делится Манджуков. По его словам, пока никто не может прогнозировать экономические последствия вируса. Мировой кризис иллюстрирует ключевую роль семейного бизнеса в восстановлении экономического климата. Один из важных уроков минувшего года заключается в том, что глобальная экономика недостаточно адекватна в условиях социальной изоляции и ограничения передвижения людей и товаров. И именно поэтому важно в восстановление местной индустрии вовлечь семейный бизнес. Согласно исследованию PricewaterhouseCoopers, проведенному среди 2 801 владельцев, в мировом масштабе в области корпоративной социальной ответственности лидируют именно семейные компании. Так, например, 80% корпоративных пожертвований на борьбу с пандемией составляют средства, выделенные компаниями, управляемыми на семейной основе. По словам предпринимателя, в 2020 году по всей Европе и в Болгарии именно они возложили на себя бремя ответственности производить ключевые товары, связанные с средствами индивидуальной защиты и дезинфекции. Благодаря их усилиям, кризис с поставками масок и дезинфицирующих средств был преодолен за считанные месяцы, комментирует он.

В том же ключе было и высказывание премьер-министра Великобритании – Борис Джонсон подчеркнул решающую роль, которую должен играть семейный бизнес в экономическом восстановлении после кризиса, вызванного COVID-19. В ходе эксклюзивного круглого стола по теме семейного бизнеса, состоявшегося 26 февраля, премьер-министр ознакомился с механизмами реагирования семейных компаний на пандемию и решающей ролью, которую они играют в поддержке местных сообществ. В контексте Covid-19, в Болгарии все больше возрастает роль бизнеса в поддержке науки и медицины.

Автор фото: Иван МЛАДЕНОВ

„Богатство – понятие весьма относительное – мне посчастливилось стать состоятельным человеком. Но люди, подобные мне должны осознать, что быть богатым только для себя невозможно. Каждый из нас является функцией общества и все мы должны проявлять солидарность и поддерживать медицинское сообщество“, - сказал П. Манджуков. В разгар первой волны пандемии болгарский предприниматель подарил Военно-медицинской академии машины скорой помощи, оснащенные высокотехнологичным оборудованием, аспираторами, аппаратами ИВЛ и устройствами для фильтрования воздуха. Общая стоимость пожертвования составила приблизительно 1 миллион евро, сказали сотрудники ВМА. Крупнейший болгарский жертвователь обратился к богатым людям в мире проявить солидарность во время кризиса.