Медведев напомнил, что сделать прививку от коронавируса должны 70 миллионов россиян

Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев на совещании по увеличению производства вакцин. Фото: Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

Указание об оснащении медицинских организаций морозильным оборудованием для хранения вакцин от коронавируса полностью не выполнено. Об этом заявил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев на совещании по увеличению производства вакцин в понедельник.

- Мы говорили о важности дополнительного оснащения медицинских организаций, которые участвуют в вакцинации, морозильным оборудованием для хранения вакцины. Указание такое было дано президентом. Однако в полном объеме такое указание не выполнено, - заявил Медведев.

Замглавы Совбеза также отметил, что все три российских производителя вакцин от коронавируса должны нарастить объемы их выпуска.

Медведев напомнил, что по плану производителей в первом полугодии этого года в гражданский оборот должно поступить более 50 миллионов комплектов вакцин. К середине апреля в совокупности было готово около 28,5 млн. комплектов трех вакцин. В оборот на настоящий момент введено порядка 15,5 млн. комплектов вакцин, в том числе 14,6 млн. по регионам и около 1 млн. по различным ведомствам.

- Я хотел бы, чтобы коллеги из правительства и из министерства здравоохранения и руководство регионов постоянно держали эту проблему в зоне своего внимания, - сказал Медведев.

Он также напомнил, что для формирования коллективного иммунитета, необходимо привить от коронавируса 70 миллионов россиян, то есть две трети взрослого населения страны.

- В настоящий момент количество вакцинированных составляет около 11 миллионов человек, так что здесь еще предстоит довольно значительный путь, - заметил Медведев.