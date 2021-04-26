Полиция Индонезии разыскивает россиян за ролик для взрослых, снятый на вершине священного вулкана

Индонезийские полицейские собираются привлечь к ответственности российских "порноблогеров".

Полиция курортного острова Бали заинтересовалась одним из видео-роликов на известном сайте для взрослых. Его начали активно пересылать друг другу местные жители. И дело не в какой-то особой красоте или необычности самого действа. Дело в том, что происходит акт любви на тропе, ведущей к вершине вулкана Батур. Его балийцы считают священным.

Не будем выставлять индонезийцев какими-то развратниками: пересылали они друг другу укороченную и цензурированную версию клипа. Видео было опубликовано в одном из популярных местных сообществ и стало вирусным. Жители острова быстро узнали вид с тропы на горе Батур, на фоне которого разворачивался нехитрый сюжет порно-ролика.

Возмущенные индонезийцы провели расследование, и журналисты местного портала Coconut объявили, что следы ведут в Россию. На популярном сайте для взрослых они отыскали оригинал — страшно подумать, что им пришлось увидеть во время поисков. Залила его пара, которая не скрывает своего происхождения, да и на других роликах слышна русская речь.

Теперь индонезийские полицейские хотят познакомиться с порно-моделью поближе — исключительно с юридическими целями.

- Вместе с миграционными властями мы сейчас устанавливаем, находятся ли еще эти люди на территории Индонезии, - заявил шеф полицейского участка, к которому относится тропа на священный вулкан, Ай Густи Агунг Дхана Арьяван.

Скорее всего, полицейские опоздали. Оригинальный порно-ролик выложили в интернет больше года назад. Скорее всего, сладкая парочка давно покинула Индонезию, тем более, на их канале появляются все новые отчеты о любовных похождениях — уже явно не с Бали.

Если же они все-таки попадутся в лапы индонезийским стражам порядка, придется ответить за удовольствие и просмотры: по местным законам, им могут предъявить обвинение в непристойном поведении на публике. Максимальное наказание по ней — 2 года и 8 месяцев за решеткой. Оригинальные декорации для новых роликов, только вот вряд ли у парочки будет возможность заниматься съемками в тюрьме.