Аспирин при коронавирусе и вакцинации: поможет или навредит, рассказал эксперт по безопасности пациентов

Важно помнить, что у аспирина, как и у любого лекарства, есть противопоказания и возможны неблагоприятные побочные эффекты. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Аспирин называют одним из самых популярных и продаваемых лекарств на Земле. Большинству из нас он известен как жаропонижающий и противовоспалительный препарат. После инфарктов и инсультов аспирин назначают для профилактики повторных сосудистых катастроф, поскольку он препятствует агрегации («склеиванию») клеток крови тромбоцитов и за счет этого снижает риск образования тромбов.

При коронавирусной инфекции, как известно, есть и повышенная температура, и воспаление, и угроза тромбозов. Плюс недавно выяснилось, что тромбообразование особого рода в редких случаях может быть вызвано антиковидными вакцинами. Поэтому интернет-сообщества полны обсуждений, споров и советов-лайфхаков: кому и чем может помочь аспирин в пандемию. В то же время уже появились данные научных исследований по этой теме. Мы попросили разобрать их и ответить на самые важные вопросы авторитетного специалиста. Наш собеседник - врач, фармаколог, эксперт по безопасности пациентов и персонализированной медицине, кандидат медицинских наук, доцент норвежского университета OsloMet (Столичный университет Осло, Oslo Metropolitan University) Юрий Киселев.

СНИЖАЕТ ЛИ АСПИРИН РИСК ЗАРАЖЕНИЯ

- Юрий, давайте начнем с профилактики ковида. Со ссылкой на израильских ученых появилось сообщение, что аспирин может снижать восприимчивость к коронавирусу. Иными словами, те, кто принимает эти таблетки, меньше рискуют заразиться и заболеть. За счет чего возможен такой эффект и насколько убедительно он доказан?

- Авторы научной публикации приводят целый ряд молекулярных механизмов. Однако все это либо теоретические выкладки, либо сугубо лабораторные находки.

Для снижения риска развития вирусной инфекции, в том числе COVID-19, требуется или прямое противовирусное действие препарата, или некое «стимулирующее» влияние на иммунитет. Таких эффектов у аспирина на сегодняшний день не доказано, по крайней мере, в клинических исследованиях. Важно понимать, что опубликованная научная статья (кстати, в биохимическом, а не медицинском журнале, что необычно) показывает лишь результаты статистического анализа: какова была математическая связь между приемом аспирина и инфицированностью коронавирусом. У людей, принимавших препарат, положительные ПЦР-тесты на ковид встречались реже.

Однако в таком формате это, увы, не говорит почти ни о чем. Первое же приходящее в голову объяснение: те, кто принимал аспирин в качестве профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, заведомо были более озабочены своим здоровьем больше среднего. И потому особенно тщательно соблюдали дистанцию, носили маски и т.п. — естественно, они меньше заражались коронавирусом. И вариантов таких объяснений много. Чтобы установить истину, нам никуда не деться от необходимости проведения полноценных клинических испытаний. В них большие группы людей случайным образом разделяют на две группы. Одна получала бы аспирин, а другая — плацебо, и через месяц-два мы сравнили бы частоту инфицирования.

- То есть начинать принимать аспирин для профилактики ковида, как советуют в соцсетях, включая даже некоторых врачей, на сегодня не оправдано?

- Именно так. Не стоит этого делать ввиду недоказанности положительного эффекта. Тем более, что у аспирина, как и любого лекарства, есть противопоказания и возможны неблагоприятные побочные эффекты. При постоянном приеме «для профилактики» риск последних возрастает.

Врач, фармаколог, эксперт по безопасности пациентов и персонализированной медицине, кандидат медицинских наук Юрий Киселев. Фото: Личный архив

А ЗАБОЛЕВШИМ ПОМОЖЕТ?

- Если принимать аспирин после заражения коронавирусом - положительный эффект возможен? Что говорят исследования на эту тему?

- Есть пара научных публикаций, в частности британская, которая приводит, скажем так, оптимистичные данные. А именно: анализ исходов у госпитализированных пациентов, получавших аспирин, показал почти двукратное снижение риска ИВЛ, госпитализации в реанимацию или смерти в больнице. Однако, так же как и в израильской статье, упомянутой выше, у этих выводов большая методологическая слабость — это просто статистический анализ, а не реальное клиническое исследование.

Вообще, описанный мощный эффект аспирина очень удивляет, учитывая, что среди получавших этот препарат было существенно больше пациентов с серьезной сопутствующей патологией. Например, с ишемической болезнью сердца и диабетом — у них ковид заведомо должен течь тяжелее и давать повышенный риск смерти. Сейчас идут дополнительные (так называемые рандомизированные) испытания, которые должны довольно быстро подтвердить или опровергнуть положительный эффект аспирина при ковиде.

- Что вы думаете о советах некоторых врачей принимать аспирин, чтобы снизить риск образования тромбов, повышающийся при COVID-19? И еще рекомендуют температуру при коронавирусе сбивать именно аспирином, а не парацетамолом.

- Такой совет отражает неполное понимание некоторыми коллегами механизмов тромбообразования и борьбы с ними. Сильно упрощая, есть препараты, действующие на тромбоциты (в том числе аспирин), и средства, действующие на факторы свертывания крови (антикоагулянты). При ковиде первая группа препаратов практически не применяется и ее нет в международных рекомендациях. А вот антикоагулянты как раз используются относительно широко.

Что касается повышенной температуры при коронавирусе, то конкретному человеку ничто не мешает сбивать ее аспирином, если ему так комфортнее и он нормально его переносит. Но хочу отметить, что тот же парацетамол при использовании в дозировках, описанных в инструкции, существенно безопаснее аспирина в плане побочных эффектов.

ПРИГОДИТСЯ ЛИ ПРИ ВАКЦИНАЦИИ

- Еще в соцсетях обсуждают, стоит ли принимать аспирин при вакцинации.

- Как я уже сказал, аспирин действует на тромбоцитарное звено свертывания крови и не является стандартной профилактикой венозных тромбозов. А именно такие тромбозы описываются у некоторых пациентов, получивших определенные вакцины от ковида за рубежом.

Если же вы беспокоитесь о головной боли и лихорадке после инъекции вакцины, ничто не мешает вам принять парацетамол.

НА ЗАМЕТКУ

Аспирин в целом достаточно безопасен, но нельзя забывать о ряде «побочек», предупреждает Юрий Киселев. В первую очередь это дискомфорт со стороны желудка и двенадцатиперстной кишки. Возможно также повышение риска кровотечений у предрасположенных к этому людей. У некоторых пациентов с астмой аспирин может спровоцировать ухудшение.