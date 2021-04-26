«Уже живут вместе»: Стали известны подробности романа Акиньшиной и Козловского

Данила Козловский и Оксана Акиньшина снялись вместе в фильме "Чернобыль". Фото: Борис КУДРЯВОВ

Слухи о том, что Данила Козловский встречается с коллегой по фильму «Чернобыль» Оксаной Акиньшиной впервые появились осенью прошлого года. Сами актеры никаких комментариев по поводу своего предполагаемого романа не дают. Между тем, как уверяет окружение артистов, их отношения вышли на новый уровень: Козловский и Акиньшина уже живут под одной крышей. Говорят, нежные чувства между Оксаной и Данилой вспыхнули на съемках «Чернобыля», хотя многие уверены, что разговоры о романе исполнителей главных ролей – не более, чем пиар-проект для продвижения фильма. Однако инсайдеры уверяют, что это не так.

- Даже живут вместе. И даже до начала промо фильма вместе жили. Хотя да, поверить сложно, - сообщил сегодня телеграм-канал «Героиня Татлера».

Говорят, нежные чувства между Оксаной и Данилой вспыхнули на съемках «Чернобыля». Фото: кадр фильма.

Говорят, именно из-за Акиньшиной Козловский бросил свою подругу, актрису Ольгу Зуеву. Пара жила вместе с 2015 года, прошлой весной Ольга родила Даниле дочь Оду-Валентину. Однако уже месяц спустя Козловский оставил гражданскую жену и новорожденную дочку в Нью-Йорке, а сам вернулся в Россию на съемки «Чернобыля». Через пару месяцев его видели в одном из столичных кафе на свидании с Акиньшиной. Затем Оксана и Данила отправились вместе в отпуск в Турцию.

Недавно в YouTube-шоу «А поговорить?» актер рассказал, что они с Зуевой больше не вместе. Ольга с дочкой по-прежнему живут в США, а Данила - в Москве.

- Мы расстались. Я не готов говорить почему. Не хочу анализировать. Это наша жизнь, глубоко наша, но куда правильнее сказать, что я поступил совершенно несправедливо по отношению к Оле, чего она не заслуживает. Я бы даже сказал, гадко, но больше ничего говорить не буду, - признался 35-летний артист.

Ради красавицы Оксаны Козловский бросил свою подругу, актрису Ольгу Зуеву. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Тем не менее, Ольга и Данила сумели сохранить хорошие отношения ради дочки. Козловский регулярно летает в США навестить малышку. На прошлой неделе он поделился в Инстаграме свежими снимками подросшей Оды-Валентины, с которой гулял по улицам Нью-Йорка.

Оксана Акиньшина до недавнего времени была замужем за продюсером Арчилом Геловани. В 2018 году она внезапно объявила о разводе с мужем. Но затем, видимо, решила дать мужу еще один шанс ради детей - сына Константина и дочки Эмми. Развелись ли в итоге супруги, так и осталось неизвестным.

Очевидцы не раз видели Данилу и Оксану вместе в неформальной обстановке. Говорят, премьеру фильма «Чернобыль» Акиньшина и Козловский покинули в одной машине.