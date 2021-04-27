Губернатор Александр Моор предложил принять для участников научно-образовательных центров специальный правовой режим

Фото: Правительство Тюменской области

С 19 по 25 апреля в Тюмени состоялась стратегическая сессия Западно-Сибирского научно-образовательного центра (НОЦ) мирового уровня.

«Формулируя критерии успешности научно-технических проектов, входящих в программу НОЦ или претендующих на это, мы ставим перед их командами задачу формирования бизнес-партнерств с обязательной долей частных инвестиций в эти проекты», – отметил на пленарной сессии губернатор Тюменской области Александр Моор.

Целью стратегической сессии стала прагматичная оценка текущих результатов и перспектив всех проектов НОЦ, как уже включенных в программу и получивших государственную поддержку, так и только претендующих на нее, с точки зрения потенциала научных достижений и востребованности реальным сектором экономики.

Участники научно-проектных команд при методологическом сопровождении модераторов Московской школы управления «Сколково» в течение недели интенсивно прорабатывали вопросы дальнейшего развития и продвижения своих проектов.

На заключительном пленарном заседании сессии было представлено более 20 проектов. Глава региона подчеркнул, что задача государства через наблюдательный совет НОЦ, грантовую поддержку и другие рычаги управления помочь в синхронизации тематики и содержания, соответственно, и в реализации проектов.

«Учитывая общенациональное значение такого рода проектов, как НОЦ мирового уровня, целесообразно рассмотреть возможность введения на федеральном уровне для участников НОЦ специального правового режима, создающего механизм комплексной поддержки (по аналогии, например, с инновационным центром «Сколково»)», – предложил Александр Моор.

В сессии приняли участие около 300 представителей образовательных и научных организаций, предприятий реального сектора экономики, органов исполнительной власти Тюменской области, ХМАО-Югры и ЯНАО.

Сейчас в России действуют 10 научно-образовательных центров международного уровня, по планам их будет 15. Один из первых – Западно-Сибирский НОЦ, созданный в Тюмени полтора года назад и объединивший научные ресурсы Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа.

«Сегодня мы имеем твердый «костяк» программы НОЦ из порядка двадцати проектов, от каждого из которых в ближайшей перспективе ожидаем качественных результатов», – говорил ранее Александр Моор.

Сейчас Западно-Сибирский НОЦ работает по трем ключевым направлениям: «Биологическая безопасность человека, животных и растений», «Цифровая трансформация нефтегазовой индустрии» и «Арктика: ресурсы «холодного мира» и качество окружающей среды».

Новыми дополнительными направлениями в ближайшем будущем могут стать проекты: нефтегазохимия, связанная с развитием в Тобольске нефтехимического комплекса, и так называемый «карбоновый проект».