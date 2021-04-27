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Экономика27 апреля 2021 14:30

Кому на Руси работать хорошо: названы отрасли, где зарплаты растут быстрее инфляции

Пандемия заметно скорректировала российский рынок труда
Юлия ХОЖАТЕЛЕВАЮлия ХОЖАТЕЛЕВА
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Пандемия заметно скорректировала российский рынок труда

Пандемия заметно скорректировала российский рынок труда

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

СМЕНИТЬ РАБОТУ И ОСТАТЬСЯ НА УДАЛЕНКЕ НАВСЕГДА

Как пандемия отразилась на рынке труда? В тяжелом 2020-м каждый второй переосмыслил себя в профессии и запланировал сменить ремесло. Россияне жадно начали учиться на всевозможных онлайн- и оффлайн-курсах, а работодатели стали активно предоставлять возможности для обучения и повышения квалификации своих сотрудников, в частности направляют ресурсы на усиление их цифровой грамотности. Большинство соотечественников (89%) ищут подработку, 38% ощутили «вкус» удаленки и намереваются работать дистанционно всегда. К таким выводам в своих исследованиях пришли аналитики Работа.ру и СберИндекс, проанализировав данные с марта 2020 года по февраль 2021 года.

ГРУЗЧИКОВ И ВОДИТЕЛЕЙ ОТРЫВАЮТ С РУКАМИ

Самыми востребованными стали профессии водителя, грузчика, комплектовщика и курьера. После сферы транспорта и логистики, где число вакансий выросло на четверть, лидерами по активному найму персонала стали производство и агропром (+13%), торговля (+12%), офисные службы и бизнес-услуги, а также строительство и недвижимость (+9%). Меньше всего в новых кадрах нуждались в маркетинге и СМИ, культуре, образовании и на госслужбе, в сфере красоты и здоровья, а также IT и финансах (+2-3%).

Искали же работу чаще всего в офисных службах, в области транспорта и логистики, сфере услуг и торговле. Меньше всего было желающих трудоустроиться в салоны красоты. Молодежь от 25 до 35 лет размещала вакансии активнее остальных.

РУХНУЛИ ТОЛЬКО ГОСТИНИЦЫ И ОБЩЕПИТ

Что касается зарплат, то в среднем они выросли на 6% при инфляции в 4%. Выше среднего заработки росли в шести отраслях. На первых позициях здравоохранение, IT и связь, а также сельское хозяйство, финансы и страхование (подробнее о росте зарплат в других отраслях см. КОНКРЕТНО). Единственная область, где заработная плата рухнула (-5,9%) — гостиницы и общепит, больше всего пострадавшие из-за локдауна.

Самыми востребованными стали профессии водителя, грузчика, комплектовщика и курьера.

Фото: Shutterstock

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО ПИТАЮТ УРОЖАИ И ОТСУТСТВИЕ МИГРАНТОВ

Проректор Финансового университета при правительстве РФ, доктор экономических наук Александр Сафонов, комментируя исследование, напомнил, что дополнительные деньги в здравоохранении — это доплаты за работу с больными COVID, выделенные правительством. Причем доходы росли не только у врачей, но и у среднего медицинского персонала. Айтишники в плюсе, так как в этот период многим компаниям пришлось перестраивать свои бизнес-процессы, многим учебным заведениям переходить на дистант. Также развивалась интернет-торговля. И все это потребовало дополнительных денег, вложенных в создание такого рода сервисов.

- Для сельского хозяйства 2020 год был достаточно успешный. Как и последние несколько лет, - объясняет экономист. - Увеличивается объем производства продукции, в том числе на экспорт. По сути Россия на зерновом рынке занимает первое место. Не забываем и о том, что в рамках продуктовой безопасности мы полностью себя обеспечиваем мясом птицы, скоро практически полностью закроем все потребности по свинине. У нас очень активно развивается тепличное хозяйство. Единственная проблема — говядина, которую мы пока вынуждены закупать. В общем в условиях пандемии и закрытия границ у нас сельское хозяйство оказалось в плюсе. Второй фактор - отсутствие мигрантов и нехватка людей вынудили начать повышать зарплаты в этой отрасли.

Александр Сафонов добавил, что любые пики роста заработных плат проходят. В начале 1990 годов на пике были финансы, страхование, брокерская и риелторская деятельность. Сейчас они не на первых позициях, так как рынок труда насытился и нет дефицита таких специалистов.

КОНКРЕТНО

Отрасли, где зарплаты выросли больше всего

Здравоохранение — +14,9%

IT и связь — +13,5%

Сельское хозяйство — +7,7%

Финансы и страхование — +7,7%

Добыча полезных ископаемых — +6,6%

Торговля — +6,5%

Образование — +6,4%

Административная и проф. деятельность — +6,2%

Водоснабжение — +5,3%

Обрабатывающие производства — +4,9%

Строительство — +4%

Операции с недвижимостью — +3,6%

Логистика — +2,5%

Спорт и досуг — +1,7%

Все отрасли — +6%

По данным Росстата и Сбера.

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