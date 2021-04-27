Мишустин пообещал сохранить востребованные направления электричек

Правительство поддержит рублем пассажирские железнодорожные компании. Фото: Александр Астафьев/POOL/ТАСС

Правительство выделит почти 6 миллиардов рублей пригородным пассажирским компаниям на сохранение маршрутов электричек.

- Это позволит не только сохранить, но и расширить наиболее востребованные направления электричек, в том числе к местам отдыха, - сообщил Михаил Мишустин на заседании правительства во вторник.

Еще больше 5,5 миллиардов рублей будет направлено на поддержку поездок пассажирскими поездами дальнего следования. Деньги выделят из резервного фонда правительства.

- За счет этих средств мы сохраняем доступные по цене билеты, обновляется подвижной состав, включая приобретение новых более современных и удобных вагонов, - пояснил Мишустин.

Премьер отметил, что предстоящие майские праздники станут для многих россиян временем для поездок на дачи и к родственникам в другие города.

- У нас все больше людей путешествуют по стране, в том числе поездом. Важно, чтобы это было безопасно и с комфортом как на пригородных маршрутах, так и на дальние расстояния, - сказал премьер.

Мишустин также рассказал, что правительство выделит на программу туристического кешбэка еще 4,7 миллиардов рублей.

- По поручению президента правительство продлевает программу, которая предусматривает возврат 20% затрат на туристические поездки внутри России, чтобы больше людей смогли отдохнуть, путешествуя по нашей стране, - напомнил Мишустин.

Программа туристического кешбэка была запущена в прошлом году. В марте на третий этап программы правительство направило еще 2 млрд. рублей. Возможностью получить компенсацию уже воспользовались почти 700 тысяч человек.

- Прошу Ростуризм совместно с министерством финансов подготовить необходимые поправки в правила реализации программы и сделать эту работу максимально быстро, - поручил Мишустин.

Еще 4 миллиарда рублей правительство выделит на компенсацию льготной ставки по кредитам системообразующим предприятиям. - Всего на эти цели будет направлено около 9 миллиардов рублей, первые 3 миллиарда уже были перечислены в прошлом году, - сообщил Мишустин.

Как рассказал премьер, крупные компании из разных отраслей смогли получить на выгодных условиях свыше 238 миллиардов рублей. Средняя ставка по таким кредитам составила около 3% годовых.