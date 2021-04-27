За два года более 630 тысяч россиян прекратили регистрацию транспортного средства через интернет

Госавтоинспекция подвела итоги работы специального онлайн-сервиса, стартовавшего в апреле 2019 года на базе федерального портала госуслуг gosuslugi.ru. При помощи этого сервиса бывший собственник автомобиля, которое перешло в собственность нового владельца, но не было перерегистрировано на него в установленный законом десятидневный срок, может дистанционно прекратить его регистрацию. На сегодня более 630 тысяч заявлений, направленных через онлайн-сервис, рассмотрены и по ним вынесены решения о прекращении регистрации транспортных средств.

Вместе с тем, в результате рассмотрения обращений в автоматическом режиме системой сервиса по различным причинам было отклонено всего 445 заявок. Причиной отказов стала невнимательность заявителей при подготовке документов, отсутствие необходимых сведений и предоставление некорректных скан-копий документов.

Подача заявления также предусматривает его обработку сотрудниками Госавтоинспекции в течение следующего дня после направления. В ходе работы с обращением осуществляется формально-логический контроль соблюдения условий по оформлению и заполнению заявления, формированию необходимых документов, после чего принимается решение об оказании услуги либо отклонении запроса.

При несоблюдении установленных правил по заполнению заявления либо в случае не предоставления необходимых документов, подтверждающих переход права собственности, данная заявка отклоняется в автоматическом режиме. Также заявка может быть отбракована и в ручном режиме, когда сотрудник Госавтоинспекции, которому поступило это заявление, видит, что оно оформлено с нарушением или не хватает каких-либо документов. Об этом заявителю придет соответствующее сообщение, после чего у него будет возможность внести необходимые корректировки либо приложить недостающие документы и, вновь сформировав заявку, воспользоваться возможностями данного ресурса.

В Госавтоинспекции напоминают, что воспользоваться возможностями онлайн-сервиса сервиса может любой пользователь Единого портала госуслуг. Для этого необходимо зайти под своей учетной записью на сайт www.gosuslugi.ru в раздел «Регистрация транспортного средства», далее выбрать подраздел «Снятие ТС с учета при утилизации или вывозе за границы РФ», непосредственно в котором находится услуга «Прекращение регистрации транспортного средства прежним собственником по истечении 10 суток со дня заключения сделки купли-продажи, при отсутствии регистрации транспортного средства за новым собственником». Услуга будет оказана в электронном виде без посещения регистрационного подразделения.