Это забытое слово — комиссионка: сколько можно заработать на продаже ненужных вещей

Посетительница в комиссионном магазине. Фото: ИТАР-ТАСС/ Юрий Белинский

«ДАРИМ ВТОРУЮ ЖИЗНЬ ВЕЩАМ»

Карантин и удалёнка подтолкнули многих разобрать забитые пожитками шкафы, антресоли и балконы, с облегчением избавиться от ненужного хлама. Но некоторые вещи, к которым не прикасаешься годами, а то и десятилетиями, рука не поднимается отправить на помойку, хочется, чтобы они еще кому-нибудь послужили. Я не сильна в торговле ненужным скарбом в интернете — боюсь напороться на мошенников, а отдавать даром жалко, решила отнести в комиссионку — они же еще живы? Оказалось, живее всех живых!

Только у одной из крупных сетей с лозунгом «дарим вторую жизнь ненужным вещам» по стране нескольких сотен (!) торговых точек бэушных товаров. Туда и отправилась пристраивать мой зеркальный фотоаппарат, одежду в приличном состоянии и аксессуары: ремни и почти новый итальянский кошелек.

ДОМ С ПОЖАРОМ

Комиссионка расположилась в 100 метрах от метро, но почему-то в доме под снос, весь первый этаж которого вместе с ней продолжают арендовать разные магазины, аптеки и фирмы. «Сюрпризы» такого соседства с расселенными квартирами — поджоги хлама в брошенных квартирах. Едва придя, я успела стать свидетелем того, как мальчишки-хулиганы устроили на 5 этаже пожар, который, впрочем, быстро потушили мгновенно приехавшие пожарные расчеты. В общем, местечко то еще.

- Здравствуйте! Вы принимаете ненужные вещи? - спрашиваю и готовлюсь вывалить на прилавок нажитое.

- Принимаем, - отвечает продавец и оценщик по совместительству. - У вас там одежда? Новое? С ценниками? Если нет, не доставайте — не интересует. Мы даже с ценниками не все принимаем. Вон, видите, небольшая вешалка? Там только дорогие бренды и по очень низким ценам, но и такое плохо берут...

- А фотоаппарат-зеркалку? - с надеждой предлагаю я, понимая, что все остальное «толкнуть» не удастся.

- Это другое дело. Показывайте!

СТОИЛ 35? КУПИМ ЗА 2!

На этот аппарат у меня были самые большие надежды. С гордостью достаю и демонстрирую. Оценщик вертит фотик в руках, включает, щелкает, бегло рассматривает, утыкается в свой телефон и через минуту выдает вердикт:

- 2 тысячи рублей, не больше, - заявляет он невозмутимо. - Фотоаппараты сейчас никому не нужны, они есть в каждом телефоне.

- Грабеж! Он как новый, в рабочем состоянии и покупался за 35 тысяч рублей! - разочарованно пытаюсь разжалобить.

Непреклонный человек за кассой протягивает мне свой смартфон - на экране красуется объявление о продаже аналогичного моему аппарата на электронной барахолке. Цена — 4 тысячи рублей. То есть мой аппарат за десять лет в 10 раз обесценился, а у комиссионщиков ценовая политика — выкупать вдвое дешевле рынка. Зато деньги обещают наличкой сразу.

СКУПКА, РЕАЛИЗАЦИЯ И ЗАЛОГ

Есть три варианта сотрудничества продавца подержанных вещей с комиссионным магазином.

1. Скупка. Отдаешь вещь, получаешь деньги и больше не возвращаешься.

2. Реализация. Отдаешь свой товар на продажу. Забираешь деньги, когда его кто-то купит. Магазин забирает себе 15% комиссии.

3. Залог. В течение определенного срока можно выкупить вещь обратно. Оформляется на 5, 10 или 30 дней. При этом магазин берет 15% комиссии за хранение (то есть если товар оценен в 5000 рублей, то за месяц хранения надо будет отдать 750 рублей). Впрочем, для постоянных клиентов процент комиссии могут снизить. Даже до 5% в месяц, если речь идет о драгоценностях. Если не пришли забрать вовремя, взимают штраф - 100 рублей в день. А на 41-й день просрочки, товар становится собственностью комиссионки.

Желание распрощаться со своей фотокамерой у меня испарилось. Я, наконец, огляделась — вокруг продавалось все! На 100 квадратных метрах площади разместилась витрина телефонов, целая батарея строительной техники, новые телевизоры, стиральные машинки, ноутбуки, мощные системные блоки, компьютерные и звуковые мониторы, профессиональные кофе-машины, полотер для торговых центров, электросамокат, детские игрушки в магазинной упаковке и даже собачьи поводки и курточки с ценниками.

- Откуда это все несут? И почему новое? - не скрывая удивления расспрашиваю продавца.

- Ненужные подарки или купленная за бонусные баллы техника, - уверенно говорит продавец. - Есть и наши собственные оптовые закупки. Сеть большая, покупают большую партию и развозят по 1-2 единице в каждый магазин. Вот, например, стиралка или телевизор — новехонькие, даже в пленке, но дешевле процентов на 30-40.

ТЕЛЕФОНЫ ПОД ЗАЛОГ - САМАЯ ХОДОВАЯ УСЛУГА

Рассматриваю смартфоны. Они тут на любой вкус. Есть и реликтовые Vertu, стоившие в свое время целое состояние, и айфоны предыдущих моделей, и новенькие «китайцы». Заодно и выяснила, во сколько оценивают мой аппарат. Купила я его четыре года назад за 60 тысяч рублей, а теперь за него можно выручить только 7,5 тысяч. Одно расстройство!

Заходит другой клиент, стремительно направляется к продавцу-оценщику. Достает из кармана сотовый.

- Через пару дней заберу, сколько дашь? - с надеждой спрашивает обеспокоенный мужчина.

- Две тысячи, - флегматично отвечает оценщик.

- Почему так мало?! Да ну тебя, оформляй, ладно, - нервно махнул рукой клиент.

- Фамилия?

- Ты еще не запомнил? - похоже, клиент пришел постоянный.

- Да я уже свою не помню!

Под каждый товар в залог составляется договор, все официально. За минут 20, проведенных мною на экскурсии по комиссионке, пришли еще четверо таких желающих заложить личный смартфон. Еще один дедушка принес солидную треногу под фото- или видеокамеру. Оценщик даже рассматривать ее не стал — такие мелочи-аксессуары их не интересуют. Неудивительно, если даже солидный фотоаппарат тут покупают за жалкие пару тысяч…

В основном, я видела продавцов своих вещей. Но был и один покупатель. Он взял бэушную электродрель. Строительную технику сметают с прилавков только так, доверительно сообщил мне работник магазина.

ЗОЛОТО НА ПЕРЕПЛАВКУ, НОРКУ - В ШУБОХРАНИЛИЩЕ

Я тем временем заглядываю в неприметный угол магазина — там кассы с бронированными стеклами и витрины, запертые на ключ: в них самое дорогое - ювелирные украшения и дорогая электроника. Присмотрела себе серебряные серьги, интересуюсь ценой. Дали примерить. У украшения в наличии сертификат с пробой, весом - все чин чинарём.

- Это прямиком с ювелирного завода, нам делают большие скидки из-за крупных закупок, - объясняет девушка за прилавком.

- А свое золото вам разве нельзя сдать?

- Можно, сдавайте. Но на продажу мы его не выставляем, только на переплавку.

А еще можно сдать в комиссионку автомобиль, мотоцикл, катер и даже яхту. Тут разве что дома, квартиры и самолеты не принимают в залог или в скупку. И все-таки насчет ношенной одежды исключения делают для шуб, но только норковых. Для них есть специальный магазин-шубохранилище.

Итог моего поход в комиссионку таков. Я не заработала ничего. Зато нашла отличное место, где можно купить абсолютно новые товары значительно дешевле, чем в магазинах во время самых тотальных распродаж. Для экономных и небрезгливых есть подержанные, при этом полностью исправные гаджеты. Ну, а тех, кто неожиданно попал в нужду, такой магазин может выручить некоторым количеством наличных. Хотя предложенная цена за ваши вещи, скорее всего, вас огорчит. Но когда деньги нужны здесь и сейчас это зачастую лучше, чем бежать в офис по выдаче микрокредитов.

КОНКРЕТНО

Сколько стоят вещи в комиссионном магазине и в обычном

Название Цена в комиссионном магазине Цена в розничной продаже

Утюг Tefal FV5689 3200 руб. 4990 руб.

Смартфон Samsung Galaxy A50 64 8900 руб. 12 590 руб.

Бензопила Cup Cadet СС 1936 4900 руб. 8030 руб.

Электросамокат Kugoo S3 11 900 руб. 18 500 руб.

Хоккейные коньки NDW200 750 руб. 1750 руб.

(Выборочные сравнения автора материала).

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