«Он показал два теста ДНК»: Внебрачный ребенок Игоря Крутого предал человека, который всю жизнь считал его своим сыном

Композитор Игорь Крутой. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Слух о том, что у популярного композитора Игоря Крутого есть взрослый внебрачный сын, появился еще в 2019-м году. В день 65-летия Игоря Яковлевича приемная дочка композитора Виктория выставила на своей странице в Инстаграм фотографию с недвусмысленной подписью.

- Поздравляем нашего папу с днем рождения!

Впервые внебрачного сына отца показала дочка Игоря Крутого, Виктория. На этом фото Яков Крутой крайний справа.

В кадре Игорь Крутой в окружении детей: самой Виктории, ее сестры Александры (дочка от второго брака) и старшего сына от первого брака Николая. Рядом с ним с улыбкой до ушей еще один парень. Ясно, что посторонний человек просто не мог оказаться на семейном фото, да еще с такой подписью. Тут же полетели комментарии с вопросами: «кто он?», «откуда взялся четвертый ребенок?».

Вслед за пользователями соцсетей, которые сразу окрестили улыбчивого парня внебрачным сыном композитора, за расследование взялись журналисты. Но Игорь Крутой оказался крепким орешком: всякий раз он умело уходил от ответов. Тогда дальше слухов история не продвинулась. Единственное, что накопали СМИ, это имя таинственного незнакомца с фото. Парня звали Яков, как и отца Игоря Крутого. Но это тогда списали на простое совпадение.

СЧАСТЛИВ В БРАКЕ

Так откуда же взялся Яков?

Свою первую жену начинающий пианист с Украины встретил на гастролях в Ленинградкой области в 1979-м году. Игорь Крутой признавался, что с первого взгляда влюбился в Елену Бутом (внучку советского государственного деятеля Бориса Бутома) и только ради нее переехал в северную столицу. Свадьбу спустя полгода сыграли в Ленинграде. А в 1981-м Крутой получил приглашение на работу пианистом в ансамбль Валентины Толкуновой.

Елена на тот момент была беременна и переезд ей показался глупой затеей, да и деньги в семье не водились. В октябре 1981 года на свет появился первый сын композитора Николай (сейчас ему 39 лет). А спустя месяц брак распался. Много лет Елена запрещала бывшему мужу общаться с сыном, но сейчас они не разлей вода.

Во второй раз Игорь Яковлевич женился спустя 13 лет и тогда он уже был мега-популярным композитором. В 1995-м Крутой прилетел в Америку и познакомился с будущей женой на торжественной ужине в честь «Песни года». Успешная бизнесвумен Ольга, которая по сей день занимается производством парфюма, была замужем. Но композитор покорил ее сердце, посвятив ей песню «Я люблю тебя до слез».

Композитор Игорь Крутой с супругой Ольгой. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Уже на третьем свидании 41-летний Игорь Крутой сделал ей предложение. Чуть позже он удочерил дочь Ольги от первого брака Викторию (до свадьбы она носила фамилию Игоря Яковлевича). А в 2003-м у пары родилась общая дочка Александра, сейчас ей 17 лет. Сам же брак несмотря на гостевой формат, супруги живут на два континента, всегда был крепким. В СМИ за все эти годы не просочилось ни одного скандала.

Это публично известные факты из личной жизни композитора. Но есть и другая сторона.

СОМНЕНИЙ НЕ ВОЗНИКЛО: РЕБЕНОК МОЙ

Тот самый Яков с семейной фотографии Игоря Крутого еще каких-то два года назад был Яковом Сергеевичем Мирошниковым. Только в 28 лет он стал Яковом Игоревичем Крутым. «Комсомолке» удалось пообщаться с его законным отцом (см. справку о рождении), который все эти годы думал, что воспитывает родного сына.

Сергею Мирошникову 61 год. Человек он не публичный и на откровения решился лишь от полного отчаяния.

Сергей всю жизнь думал, что сын на него похож. Фото: личный архив Сергея Мирошникова

С будущей женой Сергей, который тогда служил в морском флоте, познакомился в поезде. С красавицей Ириной они ехали в одном купе. Сергей, мчал на побывку в Москву в очередной отпуск, а Ирина бежала из крохотного села в Нижегородской области покорять столицу. Шустрая провинциалка тут же взяла у Сергея адресок его воинской части.

- Два года она писала мне письма, а меня в тот момент перевели в другую часть. Увесистую стопочку конвертов получил перед дембелем. Удивился еще, что несмотря на отсутствие ответа, она все писала и писала. В 1987-м вернулся домой в Москву. Хорошо помню тот вечер. Мама подошла к домашнему телефону и говорит: «Сережка, тебя тут приятный женский голос спрашивает». Я взял трубку, а это Ира. Она в то время работала в справочной службе «09» оператором, и сама как-то нашла наш номер телефона. Мы встретили и все закрутилось, - вспоминает Сергей Мирошников.

В мае 1989 сыграли свадьбу. Все как положено: белое платье, фата, свидетели, куча гостей и море шампанского. Сергей вспоминает, что семейная жизнь как-то сразу не заладилась.

Сергей и Ирина поженились за два года до рождения Якова. Фото: личный архив Сергея Мирошникова

- Чуть что, Ира собирала вещи и уходила к подруге. Особо и не ругались, капризничала она на ровном месте. В одну из таких ссор, это был 1991 год, она позвонила и позвала меня в магазин «Октябрьский», она там работала продавцом. Помню, сказала, что завезли какие-то модные индийские свитера и что она мне отложила, - вспоминает Сергей.

Сергей и Ирина после свадьбы гуляют по улицам столицы. Фото: личный архив Сергея Мирошникова

В гастрономе «Октябрьский» (ст. м. «Октябрьская») в начале 90-х действительно продавали не только элитные продукты, но и модные джинсы, и другие шмотки заморских брендов. Отоваривались там все звезды. Но Сергей ехал не свитера ради, хотел увидеть строптивую жену, помириться.

- Она вышла из-за прилавка, и я обомлел: живот округлился, и дураку было ясно, что она беременна. Сразу спросил: «мой?». Она даже как-то обиделась и ответила, что не сомневается, что отец именно я, - рассказал Сергей.

Но у Сергея сомнения все-таки были. В тот вечер он рассказал обо всем своей маме, а она тогда была не последним человеком в столичной медицине, занимала высокий пост начальника управления здравоохранения Ленинградского (сейчас Северный округ) района Москвы. Причем курировала теща Ирины как раз сектор гинекологии и родовспоможения.

- Мама подключила лучших гинекологов Москвы, и они высчитывали дату зачатия. Тогда даже тени сомнений ни у кого не возникло – ребенок мой!

Ира и Сергей сразу помирились. 2 июля на свет появился здоровенький мальчик. Назвать сына Сергей мечтал в честь своего отца Алексеем. Но Ирина настояла на имени Яков.

- Яша, так Яша, спорить даже не стал. Я тогда вообще был на седьмом небе от счастья: сын родился, - вспоминает Сергей.

«Я ВСЕГДА БЫЛ РЯДОМ»

Но счастье было недолгим. В браке после рождения сына Ирина и Сергей прожили всего пять лет. Оба успешно занимались коммерцией, открыли первый в Москве магазин нижнего белья известной белорусской марки. С жильем тоже проблем не было. От мамы Сергея, у которой была квартира в центре, супруги съехали в собственную однушку на улице Онежской.

- Яша был любимым ребенком, мне все казалось, что он просто моя копия. Ире тоже ни в чем не отказывал: шмотки, на море два раза в год, а еще она концерты очень любила. Был такой эпизод, на который я тогда по глупости и наивности никакого внимания не обратил. В 1994-м поехали мы на концерт Толкуновой. Валентину Васильевну встретили на входе у Дворца спорта «Водный стадион», она, как увидела мою Ирку, так сразу принялась с ней обниматься. Они отошли в сторону и о чем-то долго говорили. Потом жена сказала, что познакомились они еще в том магазине «Октябрьский», мол, с той поры и подружились, - вспоминает Сергей.

После развода Ирина и Яша остались в однушке на Онежской, а Сергей переехал к маме. По словам мужчины, с женой он сохранил дружеские отношения, а маленький Яша жил на два дома.

- Сыном всегда я занимался. В школу водил его, на теннис. Потом устроил в юридический колледж. Со второго курса его отчисли, и он пошел в армию. Служил он в полку ВДВ в Щелково, и только я к нему каждый выходной с котлетами на перевес мотался. После армии устроил его в другой юридический колледж, оттуда он пошел в университет, - вспоминает Сергей.

Сергей много работал, чтобы у сына было все, что он хочет. Фото: личный архив Сергея Мирошникова

Сына Сергей всегда любил и баловал.

- Захотел машину, я купил. Захотел, чтобы я выписался из той однушки, тоже пошел на встречу. Живи, сынок, мне для тебя ничего не жалко, - рассказывает Мирошников. - Я всегда рядом был, когда в феврале 2019-го умерла его мать, я все бросил, организовал похороны в Нижнем Новгороде.

Яша в детстве ни в чем не нуждался. Фото: личный архив Сергея Мирошникова

А потом жизнь Сергея просто перевернулась. Через несколько дней после похорон ему позвонил сын.

- Я слово в слово помню тот разговор. Яша сказал: «Пап, я не твой сын. Я в себе это держу уже много лет. Своего отца я вижу по телевизору», - говорит Сергей.

НОВЫЙ ПАПА ПОДАРИЛ ОСОБНЯК ЛЬВА ЛЕЩЕНКО

Только спустя время Яков решился на встречу. Он рассказал Сергею, что его отец композитор Игорь Крутой. Об этом сам, как оказалось, узнал от матери, которая раскрыла ему правду еще в 16 лет.

- Я сначала не поверил. Просил сына пройти со мной тест ДНК. А он в ответ показал два теста, в которых черном по белому установлено его родство с Игорем Яковлевичем Крутым. Так что назвала его жена в честь отца композитора, - развел руками Сергей.

В армии Якова каждый выходной навещал, как оказалось, неродной отец. Фото: личный архив Сергея Мирошникова

Дальше больше, Яков сменил фамилию и отчество и перестал общаться с Сергеем.

- В последний раз мы виделись полтора года назад. Сын, я до сих пор его так называю, позвонил и попросил привести ему музыкальную шкатулку моей мамы. Она тоже умерла к тому времени, и я решил, что Яша хочет оставить себе что-то на память о бабушке, - вспоминает Сергей. – Он назвал адрес загородного дома в Подмосковном Крекшино. Я приехал и обалдел от этой роскоши. Яша рассказал, что этот особняк трёхэтажный когда-то-то принадлежал Льву Лещенко и что его подарил ему Игорь Крутой. Хвалился новым внедорожником «БМВ», который ему тоже новый папа подарил, и двухкомнатной квартирой на Ленинградском шоссе. Я тогда просто не мог своим ушам поверить, у меня земля уходила из-под ног.

Сергей сравнивал свое десткое фото со снимком сына. Мужчина был уверен, Яша — его копия. Фото: личный архив Сергея Мирошникова

Сергей, несмотря на всю эту историю, надеялся, что Яков останется с ним в близких отношения. Как говорится, тот отец - кто воспитал.

- Оказалось, что я нищеброд теперь для него и что я ему не нужен. Мыслимое ли дело, даже раз в год он не может позвонить и поздравить меня с днем рождения. Вообще прекратил всякое общение. А ведь я совершенно один. Когда-то с гражданской женой думали завести ребенка, но я так рассуждал: у меня уже сеть сын - Яша. А где он, этот сын, - сокрушается Сергей.

Сергей обижен на сына и готов судиться. Фото: Анастасия ВАРДАНЯН

ПОЗНАКОМИЛА САМА ВАЛЕНТИНА ТОЛКУНОВА?

Как простая девушка из Нижегородской области познакомилась с Игорем Крутым, Сергею остаётся только гадать. По его мнению, свети жену с музыкантом могла Валентина Толкунова. В начале 90-х Народная артистка РСФСР плотно сотрудничала с композитором и даже помогла ему выбить первую московскую квартиру. Впрочем, в те времена в магазин «Октябрьский» заглядывали многие звезды, и, возможно, Игорь Крутой был одним из покупателей, которого обслуживала Ирина. Сам он в 1991 году женат не был.

Впрочем, эти подробности Сергея сейчас мало волнуют. Он всерьез обижен на «крутого» сына и даже готов судиться.

Яков сменил отчество и фамилию и стал Крутым. Фото: Анастасия ВАРДАНЯН

- Я дарил квартиру Якову Сергеевичу Мирошникову. Такого человека сейчас не существует. Считаю, что справедливо будет, если он вернет мне хотя бы половину стоимости. Об этом я и самому Игорю Крутому писал. Но выводы он никакие не сделал, не смог повлиять на Яшу или не захотел, - объяснил свою позицию Сергей Мирошников. – Так что теперь война.

«ВСЯ МОЯ ЖИЗНЬ БОЛЬШОЙ ОБМАН»

Обиженный отец готов отдать свою часть квартиры сиротам, да кому угодно, лишь бы не сыну-предателю. Мужчина уже обратился к адвокату.

- Как минимум есть все законные основания, чтобы лишить сына наследства, которое сейчас есть у его небиологического отца. Это в том числе написание завещания, из которого он вправе исключить пусть и законного наследника первой очереди. Касаемо квартиры, из которой Сергей добровольно выписался, сейчас идет подготовка к исковому заявлению. Раскрывать секреты тактики я не буду, - прокомментировал kp.ru Дмитрий Белоногов, председатель президиума Московской Центральной Коллегии адвокатов.

А еще Сергей мечтает поговорить с Игорем Крутым.

- Я хочу и имею право знать правду. Получилось, что вся моя жизнь, это большой обман. Конечно, виновата бывшая жена, и, возможно, Игорь Крутой все узнал о Яше совсем недавно, но поговорить нам определённо есть о чем. Как минимум о воспитании нашего мальчика. Ему сегодня плевать на меня, а завтра будет плевать на нового папу, - рассуждает Сергей.

Но поговорить с известным композитором – задача сложная. Дозвониться до него практически невозможно. Вся связь через помощников, а у них своя правда.

- Я вообще впервые слышу имя Яков Игоревич Крутой, не знаю, кто этот человек. Что я тут могу комментировать, - заявил kp.ru Егор Бондарев, исполнительный директор Игоря Крутого.