Далеко ли может зайти дружба Киева и Анкары, и чем она грозит России и самой Украине

Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Зеленский после переговоров, лето 2020 г. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Дружба Турции с Украиной напоминает попытку школьника-изгоя заручиться поддержкой главного хулигана школы в возможной драке с недругом из параллельного класса. Стратегически это не сулит ему ничего хорошего - одной домашкой не отделаешься, придется бегать за сигаретами, отдавать деньги, полученные от мамы с папой на обед и карманные расходы, и в итоге, когда из тебя вытрясут все ценное, просто дадут пинка под зад.

Но пока все выглядит многообещающе: Зеленский предлагает поучаствовать в приватизации украинских портов, Эрдоган не признает Крым и обещает похлопотать о вступлении в НАТО.

Киев тем временем закупает у Анкары ударные беспилотные системы, Турция при этом уверяет, что не поддерживает ни одну из сторон в противостоянии Россия - Украина, а Москва непривычно для отечественного МИДа резко предостерегает Эрдогана от милитаристских заигрываний с незалежной.

Даже «туристическую блокаду» многие (в том числе и автор этих строк) связали с политическим обострением.

Не доведет ли эта дружба нас до большой вражды - об этом корреспондент «КП» Александр Коц поговорил с политологом и востоковедом Игорем Димитриевым.

Транзитные возможности

- В общественном сознании Украина - это нечто развалившееся, где ничего не работает. Тем не менее целая региональная держава Турция проявляет к ней такой интерес. Что ей нужно от Киева?

- Улучшение отношений с Эрдоганом произошло синхронно с тем, как Украина нашла себе новых покровителей. Теперь активную роль в ее внешней политике играют британские партнеры со своими ставленниками в регионе - Турцией. Перечень украинских активов, которые могли бы привлечь таких серьезных людей, в общем, довольно широк.

- Например?

- В первую очередь это земля. На повестке дня стоит передел украинских земельных ресурсов в связи со снятием моратория на покупку земли. Об этом, видимо, идет разговор всякий раз, когда Зеленский встречается с кем-либо за рубежом.

Турция также интересуется транспортными активами. Она строит евразийские коридоры - нефтегазовые и просто товарные маршруты, старается закрепить за собой Черноморский бассейн как историческую зону влияния. При этом Украина до сих пор обладает довольно мощными транспортными активами: порты, железнодорожная сеть, которая еще с советских или даже с царских времен была построена как часть всероссийской сети. И сейчас многие транзитные возможности Россия не может реализовать из-за того, что из этой транспортной сети вырвали очень важный кусок, который выводил к портам, к морским коммуникациям.

Это если не касаться военных украинских предприятий, которые тоже турок интересуют. Например, «Мотор Сич» - он производит двигатели для малых летательных аппаратов.

- Зеленский уже про него говорил туркам, что половину готов передать. Какая-то эстафетная палочка - забрал у Пекина, отдал Анкаре. И про приватизацию портов он Эрдогану намекал.

- Если бы Украина была субъектом, рассматривала свои перспективы - это один вопрос.

Но она не является самостоятельным участником договоренностей и сделок. Все решают в обход ее национальных интересов. Люди, которые контролируют Украину как государство, находятся в договорных отношениях с транснациональным капиталом. Вот у них произошли какие-то договоренности, и наиболее ценные украинские активы уйдут западным или турецким корпорациям.

Обломки турецкого беспилотника в зоне боевых действий в Нагорном Карабахе осенью 2020 года. Фото: Twitter.com

Дипломатическая традиция

- Кстати, о военном сотрудничестве. Продажа ударных беспилотников «Байрактар» даже Лаврова заставила непривычно повысить тон. Он посоветовал Анкаре «не подпитывать милитаристские настроения» Киева.

- Турки, как мы убедились по последнему десятилетию, не ограничиваются пиаром, обещая совершить прорыв. Они показывают вполне конкретные результаты. Причем не только создают новые типы вооружений, но и обкатывают методику их использования.

Одно дело - сама железяка, которую покажут на выставке, а другое - когда она предоставляется в комплексе с подготовкой персонала, который будет управлять этими новшествами.

Еще лучше, когда это происходит с конкретным прикрытием этого использования, политическим или военным.

Так было с Карабахом. Турки предоставляли не только беспилотники или экипажи к ним, они давали в комплексе всю методику ведения боевых действий такого формата. Они в целом перестроили работу азербайджанского штаба.

- Но если в карабахском конфликте Россия не участвовала, то в Донбассе мы рискуем столкнуться опосредованно. При всех их заверениях о нейтралитете.

- У турок тысячелетняя дипломатическая традиция. Она выражается в том, что они поддерживают партнерские отношения со своим врагом, но продолжают его сжирать мелкими укусами.

Так обрушились в свое время остатки Византийской империи, которые находились с Османским домом чаще всего в дружеских отношениях. Но это османам не мешало перекидывать в пограничье один за другим туркменские племена, которые устраивали террор, заставляли унижать христианское население. Это не мешало им встречаться и обниматься с константинопольскими патриархами.

Украина для Турции выгоднее и по крымскому вопросу. Она явно слабее России и позволяла работать исламистским и турецким организациям на полуострове. И крымским татарам в этом плане Украина была выгоднее. Потому что вся эта ситуация могла привести к автономии, независимости и более тесным отношениям с Турцией в перспективе. Соответственно, турки с радостью работали в этом направлении.

С Россией им сложнее. Но я думаю, что, несмотря на корректировку планов, работа с татарами будет продолжена. В Турции живет огромная крымско-татарская община, здесь был турецкий бизнес при Украине. И я думаю, что и сейчас он в той или иной степени возродится.

Реджеп Тайип Эрдоган подписал первый «Байрактар» собственной рукой. Видимо, на счастье. Фото: Twitter

Миграционная угроза

- Украине эта дружба с Турцией нужна? Она не вылезет ей боком?

- Мы каждый раз делаем одну и ту же ошибку. Мы Украину рассматриваем как какой-то субъект. Вроде как она должна делать то, что она хочет, что ей выгодно. Украинская политическая элита в своих интересах что-то там реализует, а потом сверху вниз спускается наиболее подходящая версия.

Турецкое влияние - не новое веяние. Во второй половине XVII века Украину раздирали разные игроки, и это были не только Россия и Польша (Речь Посполитая), но и Турция, которая в определенный период на пару десятилетий получила фактически все правобережье. Турция активно участвовала в этой игре, и крымские татары тоже. То есть Анкара - традиционный игрок для этой территории.

Другое дело - демографическое давление, которое идет со стороны Востока. В нем Турция задает тон, она в определенный момент может начать перебрасывать миграционные потоки на Украину. Но для этого Анкаре нужно будет закрепиться в сфере бизнеса, в политике и на земле. И в какой-то момент, когда они получат сельхозугодья, перенаправят контролируемый миграционный поток, как они сейчас заваливают Европу.

Я думаю, что украинским медиаэкспертам радостно видеть, как Турция вытесняет остатки России из этой территории, но со временем это может аукнуться. Одно дело, когда переедут с Урала культурно близкие, практически родственники, на теплое черноморское побережье, а другое дело, когда его в демографическом плане возьмет себе Турция.

- Может ли Россия на фоне обострения в Донбассе расплеваться с Турцией?

- Мы связаны с ней таким количеством финансовых обязательств, что теперь едва ли не Россия зависит от них в большей степени. Любое резкое решение, обострение военное или политическое может быть чревато потерей многомиллиардных инвестиций.

КОнкретно. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

ВЗГЛЯД С 6-ГО ЭТАЖА

Ударят ли «Байрактары» по российcко-турецким отношениям

Рискну предположить, что нет, основываясь на опыте из недалекого прошлого. Всего чуть более года назад интересы России и Турции похожим образом столкнулись в сирийской провинции Идлиб.

Анкара обрушила свою беспилотную ударную авиацию на правительственные силы Сирии, в боевых порядках которой присутствовали и российские военные советники. Погибли сотни бойцов армии САР, было уничтожено несколько десятков единиц боевой техники.

Однако к заморозке отношений между нашими странами это не привело.

В какой-то момент турецкие беспилотники вдруг перестали хозяйничать в воздухе. Официально это объясняется тем, что сирийцы подтянули в район боевых действий серьезные силы противовоздушной обороны, и «Байрактары» стали падать один за другим. Смазывая красивую картинку попаданий, которую турки умело расплодили по всем СМИ. Есть мнение, что сирийцам могли помочь опытные операторы, как бы то ни было, но намек был понят, и начались переговоры в военно-дипломатической плоскости.

Что до эффективности турецких беспилотников, то слухи об их непобедимости слегка преувеличены.

Недооценивать роль такой авиации в современных боевых действиях, конечно, не стоит. Но все, что мы знаем об их применении, - это все-таки удары армий развитых стран по не очень регулярным подразделениям не совсем развитых. Большое количество видеороликов не должно вводить в заблуждение - мы никогда не узнаем, с какой попытки была уничтожена та или иная цель, сколько ракет «Байрактара» было сбито, пока одна из них не долетела до танка или гаубицы. При этом в случае с Сирией, как и с Карабахом, Турция поначалу не встретила никакого противодействия ПВО.

После того как к Идлибу были подтянуты «Буки» и «Панцири», ситуация немного изменилась. Сирийцам за несколько дней удалось сбить 12 беспилотников: 5 аппаратов «Анка» и 7 «Байрактаров».

В Карабахе в последнюю неделю беспилотные аппараты и вовсе не летали из-за противодействия современных систем радиоэлектронной борьбы. В общем, не так страшен дрон, как его малюют. По крайней мере рассчитывать на победу, если в этот конфликт вмешается Российская армия, мягко говоря, наивно.

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