Как суперзвезда ищет невесту на ТВ: рейтинги «Холостяка» с Тимати хуже, чем были у Крида

. Фото: социальные сети

Теперь по субботам в эфире шоу «Холостяк». Всю весну один мужчина (герой телепроекта) выбирает из толпы красивых молодых женщин ту, что достойна его руки и сердца. Мужчин в передачу берут чаще из мира шоу-бизнеса, так как им нужен не только гонорар, но пиар. Нынешний сезон заявляли громко – но пользователи в соцсетях пошумели только после первой серии. Главного героя Тимати продюсеры «Холостяка» хотели заполучить давно, но не успевали застать его свободным от гражданских жен. И вот случилось – вроде бы бизнесмен и музыкант Тимур Юнусов порвал с возлюбленный и бросился в омут телешоу о любви. Тимати получил гарантированный пиар в раскрученном до него шоу, а создатели «Холостяка» должны были взамен наслаждаться высокими рейтингами? Но кажется что-то пошло не так.

Можно писать, делать вбросы, устраивать скандалы и провокации – часто, много и ярко. С Тимати придумали сразу парочку скандалов - в самом начале шоу, чтобы заманить зрителей. И это привлекло внимание, но ненадолго. Однако объективный показатель один – рейтинги. Цифры говорят сами за себя. Мы сравнили рейтинги телесмотрения за один и тот же период у «Холостяков» разных лет. И эти цифры нас удивили. Все данные - исследовательской компании Mediascope по целевой аудитории 4+. Лишь в первые две недели эфира «Холостяк» с Тимати попал в список программ-лидеров канала ТНТ. 14 марта «Холостяк» смотрели 3,9% телезрителей в России, включивших в это время телевизор - это так называемая доля телесмотрения. 21 марта «Холостяк» смотрели 3,8% телезрителей – в лидерах шоу было только у москвичей, по России он в топ не пробился. Пример для понимания разницы с лидерами телесмотрения: 21 марта, шоу «Маска» - доля 18,1%. В топ предсказуемо попали два первых выпуска «Холостяка». Премьеру активно рекламировали везде – проект популярный, поэтому поклонники прошлых сезонов вернулись к телевизорам. Их заманили появлением в двух передачах Егора Крида. Перед вторым эфиром скрупулезно срежиссировали скандалы – в сети появились фото с отдыха на Мальдивах Тимати с одной из участниц, а накануне эфира холостяк грозил удалить передачу с YouTube из-за критики формата.

Предыдущие сезоны прошли без замороченного пиара. Зато рейтинги были более привлекательными. Как смотрели «Холостяк» с коллегой и товарищем Тимати? Егор Крид покорял девчонок весной 2018 года. Рейтинги были выше: вторая неделя марта – доля 5,3%, четвертая – 5,8%. Еще выше цифры были у «Холостяка» в 2017-м, когда в шоу участвовал Илья Глинников. В день премьеры доля «Холостяка» с участием актера из сериала «Интерны» составила 7,2%.

В 2019-м телепроект со стоматологом и музыкантом Антоном Криворотовым прошел без повышенного внимания аудитории. В 2020-м шоу не было, а вернулось оно на экраны только сейчас. Казалось бы – интерес должен быть повышенным. Однако зрители оценили искренность в отношениях Тимати с героинями, проголосовав вниманием к проекту. Но винить в этом только Тимати было бы не справедливо. За минувшие годы «уронили» не только «Холостяка» - среднесуточные доли не только этого канала немного снижаются.

Финал кажется предсказуемым – последняя серия шоу попадет в лидеры программ канала, но больших цифр, как «Голос», «Маска» или «Битва экстрасенсов» не принесет. Тимати некоторое время после «Холостяка» будет появляться в компании избранницы, которая станет популярным блогером. Как видим, ТВ до сих пор поддерживает талантливую молодежь.

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