Цены на авокадо в России могут вырасти из-за слонов

Сокращение поставок неминуемо приведет к росту цен на эти плоды Фото: Shutterstock

В Кении, у подножия Килиманджаро плантации авокадо, идущих на экспорт в Россию, высадили таким образом, что слоны не могут пройти к водопою, из-за чего страдают и гибнут

Со дня на день в столице Кении, Найроби будет оглашен приговор: судья должен решить – оставить плодовые деревья или пустить под топор, передает FranceInfo.

Плантация авокадо площадью в 73 га перекрыла важный природный коридор, по которому ходили к водопою не только слоны, но и другие животные. – рассказал сотрудник одного из природоохранных фондов Даниэль Оле Самбу. - В этом регионе живет более 2000 слонов.

Экологи настаивают, что плодовые деревья здесь вообще высадили зря, поскольку сельское хозяйство в засушливом регионе не может быть прибыльным. Они также апеллируют к тому, что выращивание 1 кг авокадо требует 1000 литров воды, и промышленные масштабы его производства истощают источники воды, без которой слоны просто не смогут выжить.

- Авокадо очень популярен у русских и французов, почти весь урожай мы поставляем на экспорт в Россию и Францию. - говорит один из владельцев плантаций авокадо Иеремия Шуака Саалаш. – До того, как стать частной собственностью, эта земля никем не использовалось. Сейчас на ней высажено более 2 тысяч плодовых деревьев. Весь мир пытается зарабатывать деньги. И мы - не исключение.

В 2020 году экспорт авокадо принес Кении более $127 миллионов.

Разрешение на посадку авокадо владельцы получили от Национального управления по охране окружающей среды. Теперь под давлением экологов и местных сообществ оно отменено. Но фермеры не сдаются: они подали новый иск в суд, чтобы восстановить свои права.

Решения с нетерпением ждут многие инвесторы, желающие вложить деньги в развитие сельского хозяйства в Кении. И их не смущает то, что плантации авокадо уже наносят серьезный ущерб экосистеме Африки.

Кения является одним из ведущих мировых производителей авокадо. Сокращение поставок неминуемо приведет к росту цен на эти плоды.