Розенбаум о работе в скорой: "20 вызовов за сутки сделал доктор очень чуткий"

Знаменитый музыкант, поэт и композитор Александр Розенбаум. Фото: Борис КУДРЯВОВ

- Александр Яковлевич, сегодня день работника Скорой медицинской помощи России. Хочу вас, поздравить с этим профессиональным праздником. Потому что, когда говорят об артисте и исполнителе своих песен Розенбауме, непременно вспоминают вашу работу врачом «скорой». Этот факт яркой строкой вписан в вашу биографию. Как вы к этому относитесь?

- Отлично. Я родился в семье врачей, я закончил медицинский институт, я любил свою работу, я работал врачом достаточное время. Это часть моей жизни.

- Вы помните все свои вызовы или только самые яркие?

- Яркие. Все упомнить невозможно, но многие помню.

- Интересно, а ваши пациенты помнят эти вызовы, на которые приезжал будущий знаменитый бард? Может быть, с кем-то отношения поддерживаете или кто-то к вам обратился, типа: «Александр Яковлевич, а помните…»?

- Нет. Мне иногда пишут, что «благодарим вас, вы вылечили мою маму на вызове», «вы везли моего папу». Такое было, но я не виделся с больными.

- То есть до сих пор люди помнят. А вы сколько времени проработали врачом Скорой помощи?

- Почти 5 лет.

- А вызовов сколько было?

- У меня есть песня такая – «20 вызовов за сутки сделал доктор очень чуткий». Было от 20 до 25 вызовов в сутки.

- Ого!

- Врачей «скорой» я хочу поздравить, сказать, что я всегда знал, что они настоящие люди, а, так сказать, не низшее звено. Я всегда знал, что «скорая помощь» это призвание прежде всего. И я очень рад, что существует сегодня (такой) праздник. Он нормальный, (полноценный), он такой же, как День медработника.

- В прошлом году впервые решением Президента его сделали официальным. Это в связи с тем, что больше века трудятся неустанно врачи «скорой»?

- Ну, больше века трудятся и эпидемиологи, и инфекционисты, и многие другие доктора. Но сегодня его выделили, потому что так захотелось в эпидемию сделать. Я думаю, что оценена прежде всего работа врачей «скорой помощи» «на фронте». Потому что это - передний край медицины, это фронт. А в принципе «скорая помощь» всегда работала, как положено, во все времена этой жизни.

- А нам, вашим пациентам, что пожелаете?

- А вам я пожелаю меньше болеть. И берегите себя.

- Спасибо. Я всегда к вам пристаю, Александр Яковлевич, чтоб вы хотя бы две строчки спели…

- Нет. Я вчера поздно очень лег, сейчас только глаза открыл…

- И здесь мы звоним.

- Да, и тут вы звоните, поздравляете меня с праздником. Спасибо вам большое, я вам очень благодарен.

- Мы вам - тоже. Вам тоже здоровья. Мы вас любим.