Пережил тюрьму и умер за письменным столом: как выглядят на Военном кладбище в Минске могилы Якуба Коласа, который умер 13 августа, его жены и их сыновей

На этом фото классику 50 лет. Фото: Государственный литературно-мемориальный музей Якуба Коласа

До того, как перейти к творчеству, Константин Мицкевич (это настоящее имя Якуба Коласа - вдруг кто не знает) работал учителем. Первая публикация Коласа вышла в 1906 году, когда поэту было 25 лет. В белорусской газете «Наша доля» было напечатано стихотворение «Край родимый».

В 1908 году Колас попал в минскую тюрьму (ту самую, что в Пищаловском замке на Володарке) за участие в организации нелегального учительского съезда. И отсидел приличный срок - три года. После освобождения он вернулся к преподаванию - учительствовал в Пинске. Кстати, Пинщина вдохновила писателя на роман-трилогию «На ростанях» о молодом учителе Андрее Лобановиче.

В Пинске Колас познакомился со своей будущей женой Марией Каменской, тоже учительницей. Колас был старше на 9 лет, но пару это ничуть не смущало. В 1913 году они поженились - ему на тот момент был 31 год, ей - 22. В 1914-м родился их первенец Данила, через три года - Георгий, или Юрка – так его звали в семье, а в 1926-м - младший сын Михась.

Якуб Колас и Мария Мицкевич с сыновьями Юркой, Михасем и Данилой, 1928 год. Фото: Государственный литературно-мемориальный музей Якуба Коласа

Колас прожил 73 года. В последние 10 лет он часто болел воспалением легких, но даже в постели продолжал работать. 13 августа 1956 года Якуб Колас скончался прямо за рабочим столом. Причина смерти неизвестна, возможно, это была обострившаяся легочная болезнь.

- Видимо, это были результаты курения - отец ведь смолил с шести лет! - рассказывал в интервью «Комсомолке» в 2007 году младший сын писателя Михаил Константинович. - И курил, пока академик Виноградов не сказал ему: «Если вы хотите жить, вы должны бросить курить». И Колас бросил, хоть это было невероятно сложно. Сигареты немного стала заменять «гарэлка» - он любил опрокинуть стопочку…

В интервью sputnik.by в 2018 году внучка поэта Вера Данииловна рассказала, что «в этот день в 1956 году Константин Михайлович приехал из города, заехал в гастроном за коробкой конфет на день рождения внучки Марии – дочери сына Михася, которой исполнялось 5 лет. Приехал домой, зашел в кабинет перекусить, поперхнулся и умер - случился разрыв сердечной аорты».

Народного писателя Беларуси похоронили на Военном кладбище рядом с женой - Мария Мицкевич умерла в 1945 году, ей было всего 54 года. Она много болела и умерла в больнице.

Этот памятник на могиле был поставлен в 1970 году, спустя 14 лет после смерти поэта. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Здоровье жены поэта подорвала весть о гибели их среднего сына Юрки - он погиб на фронте в 1941-м.

- Бабушку сперва похоронили на так называемой «горке поэтов», а потом ее могилу решили перенести в другое место, было перезахоронение, - рассказала «Комсомолке» внучка Коласа Мария Мицкевич, которую назвали в честь бабушки и которой в день смерти дедушки исполнилось 5 лет. - Вазу и образ Марии Дмитриевны на памятнике делал скульптор Заир Азгур.

- Мы ведем переговоры с властями, чтобы нам разрешили поставить на Военном кладбище мемориальный знак в память Юрки. Надеемся, это случится, - говорит внучка Коласа.

Судьбы двух оставшихся сыновей поэта сложились счастливо. Даниил Мицкевич стал химиком, преподавал на химическом факультете БГУ, затем стал его деканом, а позднее работал ученым секретарем в Институте химии Академии наук. После смерти отца он стал создателем и директором музея Якуба Коласа. Даниил Константинович прожил 82 года и после смерти был похоронен рядом с родителями.

Старший сын поэта Данила Мицкевич похоронен рядом с отцом и матерью. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Младший сын поэта, Михась Мицкевич, стал выдающимся ученым. Он более 55 лет проработал в Физико-техническом институте НАН Беларуси, получил степень доктора технических наук, подготовил более 150 научных работ, стал автором более 20 изобретений и получили в 1980 году Госпремию БССР. Кроме того, он был мастером спорта СССР по стрельбе и чемпионом СССР в командном зачете. Он тоже немало делал для сохранения памяти о великом отце - помогал старшему брату в создании музея Якуба Коласа, выступал на литературных вечерах и вечерах памяти, написал несколько книг об отце. Михась Константинович был женат на дочери писателя Янки Мавра Наталье. Супруги прожили вместе почти 65 лет. Вырастили двух сыновей и дочь, которые родили им 9 внуков и правнуков.

Михась Мицкевич ушел из жизни в 2020 году, ему было 94 года.

На могиле младшего сына поэта, Михася Мицкевича, пока нет памятника. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Мы два месяца вели переговоры с властями Минска и с Минкультом, чтобы нам разрешили захоронить прах отца на Военном кладбище, - говорит Мария Михайловна. - Нам пришлось писать даже в Администрацию президента. Ответ был такой: ближайших родственников по закону хоронить на этом кладбище можно, но памятник Якубу Коласу считается историко-культурной ценностью, а значит, хоронить рядом с ним нельзя. В итоге добились разрешения. Но памятник отцу тоже придется согласовывать с Минкультом - они требуют, чтобы это был единый ансамбль.

Военное кладбище сегодня - один из маршрутов городских экскурсий. У могилы Коласа экскурсоводы обязательно обращают внимание туристов на то, что на памятнике Марии Мицкевич надпись «Лучшему другу - Марусе. Якуб Колас» выполнена по почерку самого писателя. По словам популярного минского экскурсовода Павла Дюсекова, есть в этой могиле тайна - это не просто захоронение, а склеп, в котором стоит гроб. Это, пожалуй, единственный склеп советского времени на весь Минск, если не на всю страну, не раз отмечал экскурсовод.

Мария Мицкевич умерла в 1945 году, на 11 лет раньше мужа.

- Про склеп ничего не слышала, - удивляется Мария Михайловна Мицкевич. - Знаю, что памятник большой и тяжелый, поэтому для него основу такую положили, похожую на склеп.

В 2021 году в феврале исполнилось 130 лет со дня рождения жены Якуба Коласа. Их правнучка Василина Мицкевич написала в Фейсбуке, что «Марыя Дзмітрыеўна была сапраўдным падарункам лёсу для Якуба Коласа. Яна была яго самым лепшым і адданым сябрам, першым крытыкам і чытачом, музай, якая натхняла на творчасць. Марыя Дзмітрыеўна ўзяла ўсе хатнія клопаты на сябе, стварыла цёплую атмасферу ў доме, выгадавала трох сыноў, была побач і дапамагала ў самыя складаныя моманты жыцця, яна была першай абаронцай і ахоўніцай Коласа, якая нават у снах паэта бараніла яго ад благога. Марыя Міцкевіч была яснай зоркай Якуба Коласа, якая свяціла не толькі класіку, але і ўсім тым, хто быў побач з ёй».

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