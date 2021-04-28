LADA Sport ROSNEFT обновила состав команды

Фото: LADA Sport ROSNEFT

Накануне старта сезона российской серии кольцевых гонок команда LADA Sport ROSNEFT представила своих пилотов, а также новый талисман. По итогам конкурса в соцсетях символом команды стала рысь. В рамках мероприятия нефтяная компания представила новое высокотехнологичное моторное масло Rosneft Magnum Racing.

Напомним, «Роснефть» с 2015 года является генеральным спонсором команды, поддерживая успехи пилотов LADA и продвигая российский автоспорт. Благодаря этому сотрудничеству LADA Sport ROSNEFT сегодня ведущая команда РСКГ. Как и в прошлые сезоны LADA Sport ROSNEFT будет участвовать в трех видах автоспорта: кольцевых гонках, ралли, картинге. Наибольшее количество машин команда выставит в российской серии кольцевых гонок, где пилоты намерены подтвердить лидерство в классах «Туринг», «Супер-Продакшн» и «Туринг-Лайт». Гонки пройдут с мая по октябрь на разных автодромах страны.

Официальное топливо Российской серии кольцевых гонок - высокооктановый бензин Pulsar-100 от «Роснефти». Его используют все участники соревнований, отмечая безотказную работу технически сложных автомобилей, чувствительных к качеству компонентов и горюче-смазочных материалов. Технологии, испытанные в жестких условиях автоспорта, доступны теперь всем автомобилистам - заправить свою машину топливом Pulsar можно на АЗС компании.

Фото: LADA Sport ROSNEFT

В 2021 году команда LADA Sport ROSNEFT будет использовать новое спортивное моторное масло Rosneft Magnum Racing. Благодаря специальной рецептуре, разработанной в лаборатории «РН – смазочные материалы», масло обеспечивает повышенную защиту двигателя при экстремальных режимах работы. Rosneft Magnum Racing имеет высокие эксплуатационные свойства, оптимально сочетает термическую стабильность, сопротивляемость к окислению и улучшенную защиту от износа. Масло Rosneft Magnum Racing успешно прошло стендовые испытания. Продукт получил положительное заключение экспертов ТМС Motorsport и специалистов Lada Sport.

Добавим, что LADA Sport ROSNEFT – уже не только реальные, но и виртуальные гонки. 29 апреля состоится финал первого этапа киберчемпионата LADA Sport ROSNEFT eChampionship, в отборочных турах которого приняли участие больше полутора тысяч симрейсеров со всего мира.