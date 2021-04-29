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Общество29 апреля 2021 10:00

«Спортлото» – финалист конкурса «50 легендарных брендов»

Читатели «Комсомольской правды» отдали более 36 миллионов голосов, выбирая знаковые для России компании
Павел ЧЕРНЫШОВ
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Проведение юбилейного тиража "Спортлото", 1990 г. Фото Игоря Уткина и Александра Яковлева /Фотохроника ТАСС/

Проведение юбилейного тиража "Спортлото", 1990 г. Фото Игоря Уткина и Александра Яковлева /Фотохроника ТАСС/

Медиахолдинг «Комсомольская правда» сообщил результаты конкурса «50 легендарных брендов» 2020 года. «Спортлото» вошло в число финалистов номинации «Наши легенды». В целом более 36,4 млн голосов читателей «КП» поддержали участников проекта, показывающего самые крупные компании и торговые марки из прошлого (советского и даже царского!), которые смогли стать флагманами и в настоящем.

«Есть легендарные бренды, которые известны и близки жителям нашей страны еще со времен СССР. Спустя десятилетия многое изменилось: поколения, кумиры, привычки и потребности людей. Но некоторые вещи по своей сути остаются неизменными, лишь адаптируясь к новым реалиям. Лотерея «Спортлото» — как раз такой случай. Раньше это были просто билетики в киосках, теперь это огромная цифровая инфраструктура и десятки тысяч точек продаж по всей России. Но суть остается неизменной: лотереи — увлечение миллионов россиян, являющееся неотъемлемой частью семейного досуга и традиций, направленных на поддержку спорта в стране. Неудивительно, что по итогам всенародного голосования «Спортлото» набрало около 600 тыс. голосов вошло в число финалистов среди самых любимых россиянами брендов», — отметила заместитель генерального директора по устойчивому развитию холдинга S8 Capital, в который входит «Столото», Екатерина Тутон.

«Спортлото» - это часть культурного кода советской эпохи, настоящий культурный феномен! В прошлом году легендарная лотерея отметила юбилей – 50 лет! В лотереях участвовали 70% жителей СССР, до 90% бюджета Госкомспорта формировалось за счет отчислений от лотерей. «Спортлото» на четверть профинансировало подготовку к Олимпиаде-80. Этой лотерее посвящали песни Владимир Высоцкий, Михаил Боярский, Владимир Кузьмин, а также был снят один из самых кассовых фильмов Леонида Гайдая «Спортлото-82». Кстати, фраза «писать в «Спортлото» из песни Высоцкого стала одним из первых советских мемов и известна жителям страны до сих пор.

В 2014 году все лотереи в России снова стали государственными, организаторами лотерей выступают Министерство спорта и Министерство финансов, надзор осуществляет Федеральная налоговая служба. Целевые отчисления на поддержку спорта на начало 2021 года составили почти 15 млрд рублей, а общие отчисления в бюджеты разных уровней превышают 29 млрд рублей.

Сегодня крупнейшим распространителем государственных лотерей выступает бренд «Столото» холдинга S8 Capital, основанного российским бизнесменом Арменом Меружановичем Саркисяном. В холдинг Саркисяна, помимо распространителя лотерей, входят высокотехнологичные компании в разных сегментах бизнеса: медиа, страхование, телеком. И хотя во многом благодаря «Столото» каждую неделю в России появляются около 20 новых миллионеров, а совокупный объем разыгранных выигрышей в лотереях уже превысил 130 млрд рублей, главная заслуга распространителя в том, что в основе лотерейной деятельности сегодня современные технологии, позволяющие обрабатывать большие массивы данных, при этом обеспечивающие прозрачность всех процессов и безопасность самих участников.

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