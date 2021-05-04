Биография Армена Саркисяна: Что известно о российском «лотерейном короле»

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Путь Армена Саркисяна от лотерей к BigData

Известно, что Армен Меружанович Саркисян окончил школу в Москве, а затем юридический факультет МГИМО. В конце 2000-х годов он заинтересовался лотерейным бизнесом и стал совладельцем компании «Орглот». Позже, в 2012 году бизнесмен основал «Столото». Сегодня под этим брендом распространяются популярные в России лотереи.

Когда стало ясно, что бизнес «Столото» активно развивается, Саркисян организовал вокруг распространителя лотерей целый холдинг, который получил название S8 Capital. Его сердцем стала «Технологическая компания «Центр». Ее сотрудникам поручили нетривиальную задачу – создать мощную экосистему по работе с BigData, которая смогла бы обеспечить открытость и надежность деятельности по распространению лотерей.

Сегодня масштаб технологических мощностей компании-распространителя гослотерей Саркисяна сопоставим с уровнем IT-систем крупных финансовых компаний. Перед нами настоящий современный финтех, один из кирпичиков возводимой сейчас в России цифровой экономики.

Технологии «Столото»

Именно благодаря технологическому подходу к лотерейной деятельности «Столото» вошло в первую десятку мировых компаний по доле e-commerce: реализация билетов в онлайне превысила половину всех продаж.

Современные лотереи под государственным крылом – это прозрачный бизнес. С 2021 года ТК «Центр» (бренд лотерейного распространителя «Столото») контролируется государством в онлайн-режиме в рамках системы налогового мониторинга. На такую систему переходят организации, абсолютно уверенные в прозрачности и законности своей деятельности. Неудивительно, что участниками налогового мониторинга являются уже несколько сотен крупнейших российских компаний, в числе которых «Лукойл», «Газпром», «Роснефть», «Новатэк», РЖД, «Аэрофлот» и многие другие.

Среди других проектов холдинга Саркисяна S8 Capital – старейший в рунете маркетплейс Price.ru (подбор наиболее выгодных цен на товары), страховой агрегатор Strahovka.ru (то же самое, но со страховками), уникальный мобильный оператор Next Mobile (автоматический выбор лучшего сигнала одного из федеральных операторов), а также популярное интернет-медиа Sport24.

Главная задача холдинга – создавать и внедрять удобные и уникальные цифровые решения для бизнес-процессов компаний из разных сфер деятельности. Тесно сотрудничая с мировыми лидерами IT-индустрии, сотрудники группы компаний развили уникальные для отечественного рынка компетенции.

Не только лотереи и ИТ: другие проекты «лотерейного короля»

Государство организовывает лотереи для формирования бюджета на поддержку отечественного спорта в виде целевых отчислений. И это приносит существенные плоды. На конец 2020 года в федеральный бюджет было направлено почти 15 млрд рублей целевых отчислений от лотерейной деятельности. А в целом же выплаты в бюджеты разных уровней от лотерей составили уже более 29 млрд рублей.

Однако «Столото» Армена Саркисяна вместе с другими компаниями холдинга помимо этих обязательных отчислений в госбюджет исправно поддерживают спорт и занимаются меценатством, поддерживая спортивные организации и проекты (Федерации регби и бокса, Российский союз спортсменов, Всероссийские соревнования по вейксерфингу и другие) и благотворительные НКО («Подари жизнь», фонд Хабенского и т.д.).

Кроме того, в период пандемии компании Саркисяна оказали добровольную и безвозмездную помощь медорганизациям в приобретении аппаратов ИВЛ, специальных кроватей, средств защиты и других необходимых вещей.