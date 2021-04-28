Марксисты-кровопийцы и мама в холодильнике

Кадр из фильма «Кровопийцы» Джулиана Радлмайера.

На ММКФ обожают фильмы с «русским следом» - немецкие «Кровопийцы» Джулиана Радлмайера как раз один из них. Фильм, имеющий подзаголовок «Марксистская вампирская комедия», - условная, театральная, на грани самодеятельности абсурдистская комедия. Она активно цитирует труды Карла Маркса и имеет среди эпизодических персонажей знаменитого советского режиссера Сергея Эйзенштейна.

Герои-капиталисты являются вампирами и натурально высасывают кровь из эксплуатируемого ими пролетариата. Время действия обобщено авторами, недвусмысленно намекающими на всесильность и верность марксистского учения и в сегодняшних обстоятельствах. По сюжету один из персонажей, по кличке Барон, прибывает в Германию из СССР, где снимался в роли Троцкого у Эйзенштейна, но был им безжалостно вырезан по требованию цензуры. Попав в немецкий аристократический дом, он заводит шуры-муры с его молодой наследницей, по-декадентски заигрывающей с «левой идеей». Влюбленный в нее ассистент погибает, отравившись мухомором, а советский экспат, несмотря на всю лирику, оказывается не более, чем легкой добычей для буржуазных «кровопийц».

Имеет отношение к России и «Кофейня в поле» Сяошань Ши - симпатичный хипстерский фильм, мало похожий на типичную китайскую кинопродукцию. Он ненадолго сводит вместе разнонаправленных персонажей - девушку-автозаправщицу и русского парня, ищущего следы космической миссии. Кабина аппарата, в которой русский космонавт приземлился в китайских степях, и парашют этого аппарата являются важными компонентами этой истории - не менее важными, чем кафе у дороги.

«Голубое сердце» кубинца Мигеля Койулы - еще одно крайне необычное зрелище, на сей раз из страны, где неясно существует ли кинематограф. Фильм представляет собой дерзкий коллаж-монтаж с элементами эротического хардкора - весьма удивительный для коммунистического Острова свободы и даже свидетельствующей о некоторой наблюдающейся там демократии. Ненаучно-фантастический сюжет, который довольно трудно обнаружить в этом вареве, вращается вокруг неких «новых людей», которых удалось создать Фиделю Кастро при помощи уловок генной инженерии. Но выращенные таким образом новые люди оказываются одержимы собственной повесткой: строительство коммунизма находится в ней примерно на последнем месте.

Один из главных претендентов на призы - иранский «Сын» Нушин Мераджи, как и многие другие фильмы конкурса, рисующий тягостную картину психической болезни: наделенный избыточным весом сорокалетний Фарид живет со своей матерью, считая себя единственным ее благодетелем, в отличие от уехавшего в Америку брата. Когда мать умирает, сын прячет ее труп в холодильнике, а чтобы не чувствовать одиночество приводит к себе на ночь случайных знакомок, с которыми проводит время в скучных разговорах за свои деньги. Мир рушится, но есть еще брат, на которого Фарид тоже хочет распространить свою удушающую любовь.

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