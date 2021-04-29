14-летняя дочь уехавшего в Испанию Панина с сигаретой в зубах станцевала под шансон

Алексей Панин с дочкой Нюсей переехал в Испанию. Фото: Инстаграм.

Алексей Панин в августе прошлого года вместе с дочкой Анной переехал на постоянное место жительства в Испанию. Звезда «Жмурок» и его 14-летняя дочь обосновались в курортном городе Аликанте, где у артиста есть друзья. В Инстаграме Панин поделился видео, снятым во время домашнего застолья. В ролике актер сидит с друзьями за столом и наблюдает, как его дочь Нюся танцует под песню с воровской тематикой. При этом в кадр попали пустые бутылки из-под спиртного, стоящие в углу кухни.

В ролике Нюся одета в футболку с принтом в виде ругательства на английском языке и в шляпу. Держа в зубах сигарету, девушка зажигательно двигается под звучащий из динамиков шансон - песню Геннадия Жарова «Крапива»: «И на корточках сидя в кружочек, Папиросным балуясь, дымком, Ожидая заветный звоночек, Вспоминай сирень под окном», - подпевает девушка.

- Вот такой вчера был вечерок. У меня очень крутая дочка, - сообщил подписчикам Панин.

Очевидно, что танец Анны был шуткой, но многие фолловеры посчитали ее неудачной. И решили, что девушка в Испании растет в неподобающих условиях: участвует в застольях, где взрослые распивают спиртное, и балуется сигаретами (хоть сама и не курит).

Нюся станцевала с сигаретой в зубах. Фото: кадр видео.

"Нууу... сидят бухают, бутылки стоят пустые и несовершеннолетняя с сигаретой, а может тоже уже с ними бухает... дальше больше... и все так смотрят спокойно.... жалко ребёнка...", - пишут критики.

Впрочем, нашлось немало тех, кому танец Нюси понравился: "Будущая актриса Анна Панина", "Артистичная"; "Она напоминает Софи Марсо и Шарлотту Генсбур. Очень крутая!".

Квартира в Аликанте обошлась Панину в 70 тысяч евро (6,2 миллиона рублей). В эту сумму вошли все расходы на оформление. Актер рассказывал, что сначала хотел обосноваться в Италии, в Тоскане, но ему не хватило денег на местную недвижимость. О переезде за границу Панин задумался еще несколько лет назад. В феврале прошлого года Панин призывал своих подписчиков в Истаграме «продавать квартиры и почки», чтобы эмигрировать из России. По его мнению, в ближайшие годы ждать чего-то хорошего в этой стране не стоит.

В январе 2021 года артист похоронил маму, скончавшуюся от коронавируса, так что теперь особых причин часто возвращаться в Москву у него нет. По словам Панина, он был бы рад и вовсе отказаться от гражданства России, но пока ни одна страна Евросоюза, включая Испанию, не торопится предоставлять ему свой паспорт.

- Я бы с удовольствием отказался от гражданства, если бы мне кто-то дал другое. Пока ни Испания, ни другие государства не горят желанием выдать мне гражданство. Так что я имею вид на жительство, - рассказал Панин в программе «Культурный код» на Радио «Комсомольская правда».

На родину Панин приезжает сняться в кино и подзаработать денег. Других привязанностей к родной стране у него нет.

- Я не хочу ехать в Россию. Я хочу приехать в Россию в баньку зимой, в прорубь попрыгать. Я хочу приехать в Россию сняться в кино, когда пригласят. Были съемки, я прилетал, с удовольствием провел пять дней. Поснимался, вернулся обратно. Я не могу сказать, что я так страдаю без России, - рассказал 43-летний актер.