Жалобы и признания: Байден обратился с посланием к Конгрессу

Байден обратился с посланием Конгрессу Фото: REUTERS

За день до своеобразного юбилея – 100 дней нахождения на посту президента США – Джо Байден выступил перед сенаторами и конгрессменами.

Совместное заседание обеих палат Конгресса США – событие редкое: парламентарии собираются вместе лишь по особым случаям, одним из которых является ежегодное послание к ним главы государства «О положении страны».

В последний раз члена Сената и Палаты представителей собирались в вашингтонском Капитолии вместе 6 января, когда им было необходимо утвердить результаты голосования коллегии выборщиков, чему попытались помешать сторонники Трампа, штурмовавшие парламентский комплекс.

Байден начал с жалоб, заявив, что «прошло 100 дней с тех пор, как я принес присягу, снял руку с нашей семейной Библии и унаследовал находящуюся в кризисе страну: самая страшная пандемия за последнее столетие, худший экономический кризис со времен Великой депрессии, ужаснейшее нападение на нашу демократию со времен Гражданской войны».

Он открестился от своих связей с финансовыми воротилами: «Я всегда говорил, что не Уолл-стрит построил эту страну. Ее построил средний класс. А средний класс построили профсоюзы».

Президент США заверил собравшихся, что на своем посту он уже смог «превратить опасности в перспективы, а поражения – в преимущества».

Своей главной задачей на президентском посту он счет поиск доказательств того, что «демократия все еще работает, что наше правительство по-прежнему работает».

Байден говорил о пандемии COVID-19, призывал всех к вакцинации, рассказывал об успехах его администрации в аспекте оказания помощи населению, пострадавшему от коронавируса, о борьбе с безработицей, о конкурентоспособности американской экономики, расовом и гендерном равенстве.

Президент пообещал не увеличивать налоги для тех, кто зарабатывает менее $400000 в год, но гарантировал проблемы для тех, кто таковые не платит в принципе: «IRS (американская налоговая инспекция – Ред.) – будет расправляться с миллионерами и миллиардерами, которые не платят налоги».

Традиционно послание касается исключительно внутренних проблем страны. Но ряд внешнеполитических векторов политики своей администрации Байден включил в своей послание. Говоря о России, он сказал: «Мы можем сотрудничать, когда это в наших общих интересах», приведя в пример продление договора о стратегических наступательных вооружениях и участие президента России в международном саммите по вопросам изменения климата.

Байден призвал республиканцев и демократов работать сообща: «Мир нас не будет ждать. Ничего не делать вообще – это не вариант».

Сегодняшнее заседание смогло войти в историю: впервые сразу две женщины председательствовали на нем. Вице-президент США Камала Харрис формально возглавляет Сенат Конгресса, а спикером Палаты представителей является Нэнси Пелоси.