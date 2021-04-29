В США детские и рождественские песни сочли расистскими Фото: REUTERS

Сторонница критической теории рас, старший преподаватель музыкального образования из Университета Невады Кейт Поллард обвинила детские песни в пропаганде расизма. Среди подобных произведений оказалась и знаменитая рождественская Jingle Bells.

– Я не знала расистского происхождения некоторых песен в нашем репертуаре. Я не знала или, хуже того, я никогда не думала о том, что некоторые из песен, которые я любила и использовала в образцовых планах уроков, включали искажение культур коренных и темнокожих американцев и канадцев, – сокрушается она.

Поллард не приводит никаких конкретных данных, что позволило ей отнести те или иные произведения к «расистским», и многие из ее примеров выглядят по меньшей мере странно. Например, под запрет, по мнению преподавателя, должна попасть песня для самых маленьких Baa Baa Black Sheep («Бе-бе, черная овца»). По всей видимости, здесь превосходство белой расы навязывается через цвет овцы. К слову, сама песня пришла в Америку еще из сельской Англии.

Поллард, которая читает лекции по музыкальному образованию в университете, утверждает, что не только можно, но и нужно безжалостно выбросить из программы обучения все песни, которые написаны и исполняются с точки зрения «белых колонизаторов».

– Я больше не использую такие песни, как Jim Along Josie, Dinah, John Kanaka, America и большую часть каталога Стивена Фостера, включая Oh, Susanna! и Camptown Races. Мне нравились некоторые из них, и я считала их очень удачными для обучения элементарной музыке. Однако теперь, когда я все понимаю лучше и двигаюсь вперед, я оставлю их позади.

Конец статьи университетского преподавателя звучит вполне в духе сторонников движения Black Lives Matter, при каждом удобном случае преклоняющих колено в знак поддержки темнокожих, а значит угнетенных, соотечественников:

– Я прошу прощения у своих учеников, которых я научила этим песням, и даже больше, я прошу прощения у тех, кто знал эти вещи о песнях, и молчал, но никогда не чувствовал себя комфортно.