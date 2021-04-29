Если злоупотребление правом и недобросовестные действия должника могут привести к финансовым потерям кредитора - это прямое основание для того, чтобы снять имущественный иммунитет Фото: Алексей БУЛАТОВ

Конституционный суд признал не противоречащими Конституции ситуации, когда взыскание по решению суда накладывается на единственное жилье. По мнению КС, при соблюдении ряда ограничений должника таким образом вовсе не лишают права на жилище, гарантированного Конституцией.

«Совсем с ума сошли, в коронавирус разрешили людей из квартир выгонять», - комментируют постановление КС в соцсетях. «КП» попросила разобраться с этим решением специалистов-адвокатов: что именно оно означает, каких ситуаций касается и все ли на самом деле так страшно?

ОТКУДА ВЗЯЛОСЬ ТАКОЕ РЕШЕНИЕ

Конституционный суд разбирал конкретное дело. Нет, ни с проблемами, вызванными коронавирусом, ни с банковскими или коммунальными долгами оно никак не связано. И вообще речь идет о событиях давно прошедших лет.

Итак, еще в «лохматые» 90-е житель Калужской области Иван Ревков сдуру одолжил своей знакомой большую сумму денег. Дама деньги не отдала. В 1999 году Иван подал на нее в суд. Дело рассматривали, мягко говоря, не быстро: только в 2006 году оно наконец дошло до судебных приставов. Те тоже не торопились, а в 2009 году должница купила в Обнинске квартиру площадью 110 квадратных метров, после чего объявила себя банкротом. Тут Ивану и сказали: все, отбирать единственное жилье у женщины нельзя — так что не видать тебе своих денег. Иван с этим не согласился — и дошел с жалобами аж до Конституционного суда.

ЧТО НА САМОМ ДЕЛЕ ПОСТАНОВИЛ КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД

-Еще в 2012 году Конституционным судом было закреплено положение, позволявшее идентифицировать владельца квартиры как недобросовестного приобретателя, который пользовался имущественным иммунитетом, то есть правом на сохранение единственного жилья, - объясняет адвокат, руководитель Общественной приемной при Уполномоченном по делам предпринимателей в городе Москве Тимур Маршани. - Теперь же позиция Конституционного суда такова. Если злоупотребление правом и недобросовестные действия должника могут привести к финансовым потерям кредитора - это прямое основание для того, чтобы снять имущественный иммунитет, выставить имущество на торги с последующей реализацией.

Иными словами, речь идет о ситуации, когда налицо не только долг, но и недобросовестное поведение. Дама из Обнинска купила квартиру после того, как уже было решение суда о взыскании с нее долга. Понятно, что долг она отдавать не собиралась — затем и вложила все деньги в немаленькую квартиру, ведь единственное жилье не отберут.

ТАК МОГУТ ЛИ ОТОБРАТЬ ЖИЛЬЕ?

«Поди докажи, что ты не верблюд и добросовестный. Раз отмашку дали — всех подряд начнут на улицу за долги выселять», - подумают сейчас многие.

В любом случае — не всех должников подряд. Конституционный суд указал ряд условий, которые должны соблюдаться, чтобы дарованное Конституцией право гражданина на крышу над головой не было нарушено.

-Должны учитываться такие моменты, - перечисляет ограничения адвокат по жилищным делам Светлана Жмурко:

1) Гражданин – должник в итоге не останется без жилища, пригодного для проживания самого должника и членов его семьи, площадью по крайней мере не меньшей, чем по нормам предоставления жилья на условиях социального найма, и в пределах того же поселения, где эти лица проживают.

2) Надо учитывать соотношение рыночной стоимости жилья с величиной долга, обеспечит ли продажа квартиры с торгов погашение существенной части долга.

3) Ухудшение жилищных условий не должно вынуждать гражданина-должника к изменению места жительства (переезду в другой населенный пункт), кроме случаев, когда он сам с этим соглашается.

НАПОМИНАЛКА «КП»

То, о чем мы тут говорим, по-любому не распространяется на квартиры, купленные по ипотеке. Поскольку такое жилье служит залогом и покупатель сознательно шел на то, чтобы именно на таких условиях приобрести квартиру, правило «единственное жилье за долги не изымают» в случае ипотеки не действует.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Классы жилья: какие бывают

Сегодня при поиске недвижимости мы все чаще натыкаемся на формулировки: «престижное жилье премиум-класса» или «новый дом комфорт-класса». А еще есть бизнес, элит, эконом! «Комсомольская правда» вместе с экспертом по недвижимости решила разобраться в классах жилья (подробнее)