Юнна Мориц: Евроремонт фашизма. По доступным ценам. Под ключ – перевороты всех сортов

Юнна Мориц Фото: Александр ГАМОВ

Стихотворением с выразительным слоганом «евроремонт фашизма» Юнна Мориц, урожденная киевлянка, откликнулась на марш неонацистов в Киеве в честь дивизии СС «Галичина» и на удивительную «толерантность» европейских демократий, в упор не замечающих зигующих в «незалежной» последышей украинских коллаборантов.

- Я смотрю как текстолог, что творится в текстах информации. В Киеве идет фашистский парад.

- В честь дивизии СС «Галичина».

- Всякие любители гитлеряк выходят и объявляют, что они власть. А в это время Европарламент объявляет Россию виноватой во всем. И угрожают, что если Россия «не прекратит агрессию на Украине», то ее отключат от всего абсолютно, и даже от воздуха, наверное.

Это чудовищная картина абсолютного обыкновенного русофобского фашизма.

- Европейские «просветители» и «гуманисты» утверждают, что вводят санкции исключительно из добрых побуждений, чтобы сделать Россию демократической и цивилизованной.

- А стихотворение, которое я сегодня опубликовала впервые, которое называется «Процесс» и в котором есть эпиграф из «Процесса» Кафки, описывает все виды «переговорного» существующего процесса: в Одессе, когда сжигают людей, на Донбассе, когда убивают людей, когда угрожают России. Весь переговорный процесс сводится к одному: Россия перестанет быть врагом, если она исчезнет.

Процесс - продвижение, ход - с латыни,

Переговорный процесс отныне

Один и тот же, везде, кругом,

И речи нет ни о чём другом:

Должна Россия, подобно льдине,

Растаять, исчезнуть!.. В такой картине

Россию не будут считать врагом!

- Юнна Петровна, мне тоже кажется, что они думают не то, что говорят.

- То, что происходит сейчас, оно не может оставаться безответным. Я поэт, а не пользуюсь дипломатерным языком. Меня не сдерживают правила дипломатии, которые способствуют размножению, укреплению, продвижению этого процесса под названием «фашизм» под видом оппозиции, радикалов, защитников Родины и прочего балдежа. Невозможно на это не откликаться. Для этого надо просто быть мертвым. А я живой человек.

- И живой поэт.

- Я очень живой человек. Всегда можешь быть уверен в том, что все, что можно сказать в защиту человекости, живущей в России, вообще в защиту российского человечества, оно будет сказано и сделано.

- Спасибо, Юнна Петровна.

А теперь - стихи...

* * *

Ремонт фашизма. По доступным ценам.

Под видом революций всех цветов.

Под ключ – перевороты всех сортов.

Под ключ – ремонт фашизма, он готов

К великим переменам современным!

Ремонт фашизма. Всем известны адреса,

Где ремонтируют фашистов для парадов

Геройской славы!.. Необъятны чудеса

Народов, где идёт парад распадов –

Под героических фашистов голоса!

Ремонт фашизма. В список санкций против нас

Включён Европой тот, кого убили

Вчера фашисты!.. Совпаденье всех фамилий –

Два списка санкций, где с Европой напоказ

Фашисты скачут на одной кобыле!

Евроремонт фашизма, в том и суть,

Что санкции по европейским спискам

Буквально совпадают с тем фашистским,

Который – список для убийства, не забудь!

Кобыла санкций – такова при взгляде близком,

Она фашистам обновляет путь!

Юнна Мориц.

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