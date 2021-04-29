Перестрелка на таджикско-киргизской границе: почему две страны-участницы ОДКБ повернули оружие друг против друга

Протяженность границы между странами составляет почти тысячу километров и лишь половина была демаркирована. А на спорных участках до сих пор возникают конфликты Фото: ТАСС

Кто первый начал, как обычно в таких ситуациях, уже и не разберешь. Но с утра четверга пулеметный огонь, а иной раз и минометные разрывы, периодически звучат на границе Киргизии и Таджикистана.

«На участке водораспределительного пункта «Головной», находящегося в верховьях реки Исфара, военнослужащие Киргизской Республики открыли огонь по военнослужащим Пограничных войск Республики Таджикистан».

«Таджикская сторона намеренно спровоцировала конфликт и продолжает обострять обстановку. Началась перестрелка между войсковыми подразделениями сторон. По предварительным данным, таджикская сторона устанавливает позиции минометных расчетов», - парировал Госкомитет национальной безопасности Киргизии.

Судя по местным пабликам в интернете, конфликт вспыхнул накануне между мирными жителями. Дело в том, что местные годами (если не десятилетиями, пытаются поделить этот спорный район с водоразделом. И частенько доходит до драк. Накануне таджикские пограничники устанавливали видеокамеры наблюдения в районе, что очень не понравилось киргизам. После словесной перепалки в ход пошли булыжники, а затем «заговорили» автоматы.

Таджикистан уверяет, что Киргизия пытается незаконно захватить водораздел «Головной»:

«В соответствии с картами 1924-1927 годов, а также 1989 года, данный объект всецело принадлежит Республике Таджикистан и с 1968 года использовался для орошения и водоснабжения приграничных районов республик Таджикистан, Киргизия и Узбекистан», - подчеркивает ГКНБ Таджикистана.

МЧС Киргизии сообщил о 15 раненых, известно о семи пострадавших со стороны Таджикистана.

Примечательно, что всего пару дней назад в Душанбе завершилась Совета министров обороны стран-участниц Договора о коллективной безопасности, коими являются и Таджикистан, и Киргизия.

Протяженность границы между странами составляет почти тысячу километров и лишь половина была демаркирована. А на спорных участках до сих пор возникают конфликты, которые, впрочем, пока не перерастали в масштабные боевые действия.