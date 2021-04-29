Соцсеть ЯRUS к 9 мая запустила интерактивный квест «Путь к победе»

На площадке приложения воссозданы события военных лет, в которые можно погрузиться в формате интерактивной истории с разными сюжетами. Любой пользователь платформы может пройти военный путь от лица трех героев: фронтовика, студента-корреспондента и рабочего на заводе – путь героя зависит от вариантов ответов, которые выбирает пользователь сети. Разные сценарии связаны с реальными событиями, которые происходили в военные годы в стране. Как говорят представители социальной сети, такой формат квеста поможет заинтересовать молодую аудиторию погрузиться в события тех лет и узнать о тяжелой судьбе страны и того поколения.

«Конечно, очень сложно молодым людям объяснить, с какими ужасами столкнулись люди в годы Великой Отечественной войны, но делать это необходимо, чтобы память о подвиге жила как можно дольше. Мы совместно с приложением ЯRUS придумали формат, который заинтересует не только молодых людей, но и всех, кому не безразлична тема военного времени. Через игру мы приблизили события тех лет и постарались донести их важность», - говорит историк Дмитрий Прокофьев

Интерактивное погружение в военные события доступно с 27 апреля по 12 мая для всех пользователей приложения ЯRUS, которое можно бесплатно скачать во всех сторах.