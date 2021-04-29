Владимир Путин: Вокруг «Северного потока - 2» очень много политических спекуляций

Президент России Владимир Путин. Фото: REUTERS

- Франция, как была, так и остается одним из ключевых экономических партнёров России, - заявил Владимир Путин на встрече с французскими бизнесменами, она проводилась в четверг, 29 апреля, в режиме видеоконференции, - занимает среди государств Евросоюза почетное, но не самое достойное, я считаю, для Франции место – 6-е место по объёму накопленных прямых инвестиций в российскую экономику и 5-е по товарообороту.

Это уже четвёртая, за последние годы, такая российско-французская встреча - предыдущая была 2019-м. И разговоры эти обычно проходят остро, откровенно.

Тон задаёт Путин, так было и на этот раз:

- Несмотря на некоторое снижение взаимной торговли по итогам 2020 года (у нас здесь минус 14 процентов по отношению к 2019 году), её показатели по-прежнему в целом приемлемые – 13 миллиардов долларов.

ЧТО ЕЩЕ СКАЗАЛ ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ

- Французские капиталовложения в России достигают почти 17 миллиардов долларов, (кстати говоря, российские во Франции – 3 миллиарда). Могли бы быть и больше, думаю, если бы французские регуляторы, государственные власти так же относились к российскому бизнесу, как в России относятся к французскому.

- В самых разных отраслях экономики России действует более 500 компаний с французским участием. Особенно масштабно французский бизнес представлен в российском топливно-энергетическом комплексе, автомобилестроении и, конечно, в пищевой промышленности.

- Хорошие возможности для французского бизнеса имеются в Особых экономических зонах. На данный момент функционируют 38 таких зон с общим объёмом заявленных инвестиций 1,1 триллиона рублей, четыре французские компании уже являются их резидентами.

КСТАТИ

Путин рассказал французам сказку Салтыкова-Щедрина

- При участии компаний из вашей страны, уважаемые господа, реализуются знаковые совместные проекты, - заметил Путин, - они, на мой взгляд, во всем мире известны: такие, как строительство заводов по производству сжиженного природного газа «Ямал СПГ» и «Арктик СПГ 2», а также прокладка «Северного потока – 2». Мы знаем, что, к сожалению, вокруг этого проекта очень много различного рода политических спекуляций, но хочу подчеркнуть еще раз: это чисто экономический проект, не имеющий ничего общего с политической конъюнктурой сегодняшнего дня. Да, вокруг него много всяких разговоров, связанных, на мой взгляд, прежде всего с попытками недобросовестной конкуренции на европейском рынке. Используются всякие политические силы, которые считают, что электричество берется прямо из электрической розетки. А как оно туда попадает, никто не вдается в подробности. У нас был такой писатель-классик Салтыков-Щедрин, у него был персонаж, генерал, который в лесу оказался, и он посылал своего денщика за булочками, полагал, что круассаны и булочки растут на деревьях. По-моему, некоторые политические силы считают, что так же и электричество берется просто из розетки. Надеюсь, мы это преодолеем, преодолеем и эти сложности.

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