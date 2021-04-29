В Москве мужчина избил пасынка кедами по голове за забытую в школе сменку

Отчим несколько раз сильно ударил ребёнка по голове кедами.

Недавно в полицию обратилась 29-летняя Анна (имя изменено), женщина рассказала, что её супруг жестоко обращается с ребёнком. Вернувшись с работы, она заметила у своего 9-летнего сына Егора синяк на голове (имя изменено). Анна спросила ребёнка, где он так ударился. В ответ она ожидала услышать историю о драке с другими мальчиками в классе или о неудачном падении во время игры - дети в этом возрасте часто получают синяки. Но история, которую рассказал сын, повергла маму в шок.

Егор объяснил, что это наказание за забытую в школе сменку. Накануне вечером мальчик вернулся с занятий без сменной обуви. Отсутствие мешка со сменкой школьник заметил только дома. Это привело в ярость его 33-летнего отчима Евгения (имя изменено) - к тому моменту дома был только он. За провинность мужчина схватил кеды с резиновой подошвой и несколько раз сильно ударил ребёнка по голове. Рассказать маме о случившемся сразу мальчик побоялся.

Узнав о об этом, Анна сразу обратилась в полицию. Там стали проводить проверку и отправили наряд на адрес, где проживала семья. Оперативники стали опрашивать всех по очереди. В присутствии мамы Егор ещё раз рассказал о наказании, 33-летний Евгений ничего отрицать не стал. Тогда полицейские вызвали наряд скорой помощи, чтобы врачи могли осмотреть мальчика и оценить степень телесных повреждений.

Оказалось, что тремя ударами по голове дело не обошлось: медики нашли гематомы на других частях тела и приняли решение госпитализировать мальчика в ДГКБ им. Святого Владимира.

— У ребёнка была диагностирована черепно-мозговая травма: сотрясение головного мозга, множественные кровоподтеки и ссадины в области волосистой части головы, а так же множественные кровоподтеки обоих бедер и ягодичных областей. — сообщил источник kp.ru

Там Егору сразу стали проводить необходимое лечение. Травмы, которые ему нанёс отчим, квалифицировали как лёгкий вред здоровью.

— По результатам проверки и заключения эксперта, установлена причастность 33-летнего гражданина к преступлению, а именно умышленному нанесению лёгкого вреда здоровью. — сообщил источник kp.ru

На мужчину завели уголовное дело по соответствующей статье.

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