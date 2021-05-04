5 самых распространенных причин запора у женщин и как с ним справиться

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И запор, давайте называть вещи своими именами, вовсе не та проблема, которую стоит недооценивать, потому что хронический запор не только ухудшает состояние пищеварения и портит настроение, но и приводит к снижению иммунитета, а также повышает риск онкологических заболеваний. Уже доказано, что именно в кишечнике сконцентрирована большая часть клеток, отвечающих за иммунитет и сопротивление болезням, а значит, его слаженная работа и полноценное очищение – это крайне важно!

Осторожно – диета!

Первой опасностью, как ни странно, может оказаться диета. Казалось бы, что может быть плохого в том, чтобы сбросить к лету лишние килограммы? Но многие диеты предполагают ограничение углеводов и вообще существенное уменьшение количества пищи. Такие резкие изменения в пищевом поведении не проходят для организма без последствий: при уменьшении количества пищи кишечнику просто не хватает объема для формирования адекватного количества стула и возникновения рефлекса опорожнения кишечника. Сокращая количество углеводов, особенно круп и фруктов, вы снижаете необходимое количество клетчатки, содержащейся в этих продуктах, что может привести к возникновению запора, при котором шлаки, токсины и отходы перестают выводиться из организма. Помните, что лучше сократить вредные углеводы, содержащиеся в сахаре, белой муке, шлифованном рисе, некоторых блюдах из картофеля, но обязательно оставить в рационе полезные продукты, содержащие необходимую для пищеварения и здоровой работы кишечника клетчатку.

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Не забывайте о клетчатке!

Недостаточное потребление пищевых волокон (клетчатки) – еще одна распространенная причина запоров. Все знают, что в рационе должно быть много овощей и фруктов. Но почему? Дело в том, что нам нужны не только белки, жиры и углеводы, но и клетчатка. Клетчатка – это пищевые волокна, из которых состоят листья и стебли растений, кожура и мякоть овощей, фруктов и зерен. Она не усваивается организмом и проходит через кишечник транзитом, но по пути успевает сделать много полезного. Нерастворимая клетчатка из злаков, кожуры фруктов и овощей, оболочек бобовых и зерен продвигает еду по желудочно-кишечному тракту, облегчает работу пищеварительной системы, подобно метле, вычищает непереваренные отходы из кишечника. Растворимая клетчатка, содержащаяся в мякоти овощей и фруктов, в ягодах, орехах и злаках (овес, ячмень, отруби), впитывает воду и желудочный сок, набухает и образует гелеобразное вещество, которое размягчает содержимое кишечника, помогает перистальтике, способствует мягкому и комфортному опорожнению. Клетчатка подобно губке вбирает в себя токсины и выводит их из организма, участвует в обмене веществ и работе пищеварения, снижает уровень «плохого» холестерина, кормит полезные бактерии, поддерживая микрофлору кишечника. Взрослому человеку необходимо 30–35 граммов клетчатки в сутки, мы же, отдавая предпочтение рафинированным продуктам, потребляем в лучшем случае лишь половину от рекомендованного количества, в результате чего страдает в первую очередь наш кишечник.

Не дайте себе засохнуть

Недостаточное потребление жидкости в течение дня – еще одна самая распространенная причина запора. Все мы знаем, что ежедневно следует выпивать 1,5–2 литра чистой воды, но следуем ли мы этому совету? Отнюдь. Постоянный напряженный ритм жизни приводит к тому, что мы забываем о норме потребления жидкости, в результате этого содержимое кишечника затвердевает, кишечнику становится сложнее выполнять свои функции – возникает запор.

Ох уж эти гормоны

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Четвертая опасность подстерегает женщин во время беременности на всех этапах вынашивания плода. Для того чтобы помочь эмбриону закрепиться в матке, женский организм начинает выделять гормон прогестерон, снижающий тонус мускулатуры органов малого таза, – это приводит к тому, что и кишечник становится вялым и неактивным. В более поздние периоды, когда плод увеличивается в размерах, кишечник страдает от его давления, что также вызывает дополнительные проблемы. Для будущей матери и ребенка очень вреден запор, поскольку он может вызвать появление болезнетворных бактерий в организме и даже увеличить риск преждевременных родов. Поэтому в период беременности крайне важно следить за ежедневным стулом.

Часто гормональные изменения во время менопаузы становятся причиной запора у женщин после 50 лет. Дефицит гормонов приводит к уменьшению сократительной способности мышечных волокон, ослаблению перистальтики кишечника и запору. Чтобы не допустить интоксикации организма и не ухудшить свое состояние, важно, не откладывая, наладить работу кишечника.

Побочный эффект препаратов железа

И, наконец, пятая опасность возникновения запоров подстерегает нас при употреблении препаратов железа. Анемия является одним из самых распространенных женских недугов, ведь мы теряем кровь ежемесячно во время менструаций, теряем много железа в период беременности и грудного вскармливания. Организм не вырабатывает железо самостоятельно, и, чтобы справиться с вызванной анемией постоянной усталостью, повышенной утомляемостью и раздражительностью, приходится принимать препараты, содержащие железо. Они помогают увеличить синтез гемоглобина и успешно побеждают анемию, но при этом вызывают запор.

Безопасное решение проблемы запора!

Есть ли безопасное решение проблемы запора во всех вышеперечисленных случаях? – Конечно! Мы уже говорили о полезных свойствах клетчатки. Постепенно вводя ее в свой рацион, вы забудете о проблеме запора и оздоровите свой кишечник. Начните с нежной растворимой клетчатки, которая особенно полезна для пищеварения и нормализации стула. Она успокаивает кишечник, устраняет вздутие и дискомфорт, налаживает регулярный стул самым естественный образом без спазмов, боли или резких позывов в туалет, в отличие от других синтетических средств от запора. Возьмите для этого полностью натуральный препарат из Великобритании Фитомуцил Норм. Он состоит из оболочек особого сорта подорожника псиллиум и мякоти плодов сливы домашней. Оба эти компонента содержат сбалансированное количество двух видов клетчатки. Фитомуцил Норм – чемпион по содержанию ценной растворимой клетчатки, в нем ее содержится в 4 раза больше, чем в отрубях! Фитомуцил восстанавливает естественный ритм работы кишечника мягко и предсказуемо, не вызывает привыкания, а потому подходит для длительного применения.

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Благодаря полезному и натуральному составу Фитомуцил Норм разрешен беременным и кормящим женщинам, рекомендован пожилым людям. Благодаря ему кишечник снова начинает работать четко как часы, возвращается комфорт, легкость и хорошее настроение.

Только не забывайте пить в течение дня достаточно воды! Содержимое пакетика Фитомуцила нужно также растворить в стакане воды, сока или кефира. Его прием утром и вечером быстро восстановит регулярную работу кишечника и даже оздоровит его микрофлору. Добавьте к этому еще немного физической активности – и отличное самочувствие не покинет больше вас!

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