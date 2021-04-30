«Расписались и пошли есть курицу с картошкой»: Асмус призналась что они с Харламовым не праздновали свадьбу

Гарик Харламов и Кристина Асмус развелись в апреле 2020 года. Фото: Инстаграм.

Неделю назад Кристина Асмус с размахом отметила 33-летие. Актриса закатила масштабную вечеринку, на которую пригласила своих коллег-актеров. День рождения получился настолько ярким, что Кристина вспоминает его до сих пор, ежедневно публикуя в Инстаграме новые фотографии, сделанные во время торжества. В свое оправдание Асмус призналась, что это один из самых запоминающихся праздников в ее жизни. По словам актрисы, даже ее свадьба не идет ни в какое сравнение.

Опубликовав очередной снимок, Кристина рассказала, что они с экс-супругом Гариком Харламовым не устраивали пышного бракосочетания.

- Я вообще не праздновала свадьбу. Мы расписались и пошли в ресторан есть курицу с картошкой, - вспомнила звезда «Китобоя». - Зато 33 я отметила знатно!

Кристина с размахом отметила 33-летие. Фото: Инстаграм.

Подписчики не могли не задать Кристине вопрос, который всех интересует: «Почему Гарика-то на вечеринку не пригласили?». На фото, которыми делится Кристина, Харламов действительно отсутствует. Актриса тут же написала в комментариях: «Под каждым постом отвечаю на этот вопрос. В первую очередь пригласила. Но Гарик лежал с температурой».

Впрочем, поклонники уверены, что это – просто отговорки, и что у шоумена наверняка были другие причины, чтобы не прийти на день рождения бывшей жены. Тем более, что сама Асмус рассказывала, что рассталась с мужем далеко не на дружеской ноте. Отвечая ранее на вопросы подписчиков в Инстаграме, Асмус рассказала об отношениях с экс-супругом после развода: «Все сложно... Он очень обижен на меня», - написала она.

О расставании Кристина и Гарик объявили в Инстаграме в июне 2020 года. Суд развел шоумена и звезду фильма «Текст» в октябре того же года. Супруги долго тянули с официальным расторжением брака. По словам Гарика, его останавливал ребенок. Харламов и Асмус до последнего не говорили дочке Насте, что они больше не вместе. И даже когда супруги разъехались, Гарик арендовал дом по соседству со своим особняком, который он оставил Кристине и Насте.

Хотя Гарик в одном из интервью рассказывал, что разлюбил жену, поэтому, мол, и решил развестись, Кристина настаивает, что их брак распался по ее инициативе.

- Я устала, ушла от мужа и счастлива. Вам посоветовать, как жить и что делать? Я же наверняка лучше знаю, - высказалась как-то в Инстаграме Асмус во время словесной перепалки с подписчиками. По ее словам, она никогда не говорила, что развестись было их общим решением. Намекая на мужа, Кристина подчеркнула, что она просто не ходит по интервью и не делает вбросы на этот счет. «Мою самооценку же никто не задевал», - сообщила она поклонникам.