«Свалилась с давлением»: Анну Калашникову госпитализировали из элитного ресторана

Накануне Анна выступала на вечере «Комсомолки», в тот же день была премьера ее нового сингла «Гагарин» Фото: Иван МАКЕЕВ

В столичный клуб Guilty please звезда ток-шоу и певица Анна Калашникова приехала поздравить с презентацией нового сингла «Горю на танцполе» актрису Дарью Егорову и известного блогера Александру Кошкину.

После жарких танцев на танцполе и фотосессии с главными героинями вечера Калашникова поехала на встречу с приятелем в один из элитных ресторанов Москвы. Там после обильного ужина с друзьями артистка упала в обморок и была доставлена в частную клинику, расположенную неподалёку от клуба.

Анну Калашникову госпитализировали Фото: Личный архив

- Накануне Анна выступала на вечере «Комсомолки», в тот же день была премьера ее нового сингла «Гагарин», после которого хейтеры затравили ее в соцсетях, мол, нельзя петь в нижнем белье, упоминая героя России,- поделилась с kp.ru пресс-секретарь певицы Анна Чмерина. - И видимо, на фоне переутомления, перелетов и прочих волнений у Ани упало давление и случился обморок. Врачи пообещали отпустить ее домой после обследования. Надеемся, что других проблем со здоровьем у неё нет, поскольку под угрозой срыва оказались съёмки клипа «Гагарин».

Если отменять их сейчас, мы «попадём» на 10 миллионов рублей: аренда студии уже оплачена, отправлен гонорар шоу-балету, режиссеру ролика и стилистам. Но медики пока оставили Аню на ночь в больнице, поскольку она ещё жалуется на сильное головокружение и тошноту, - рассказала «Комсомолке» представитель артистки.