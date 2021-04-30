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В мире30 апреля 2021 8:17

Вопреки антироссийской истерии в США Сенат штата Нью-Йорк объявил апрель Месяцем русско-американской истории

Парламентарии принимают подобную резолюцию десятый год подряд
Алексей ОСИПОВАлексей ОСИПОВ
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За соответствующую резолюцию проголосовало подавляющее большинство членов Сената штата

За соответствующую резолюцию проголосовало подавляющее большинство членов Сената штата

Апрель официально объявлен в штате Нью-Йорке Месяцем русско-американской истории. За соответствующую резолюцию проголосовало подавляющее большинство членов Сената штата.

Это происходит 10-ый год подряд. Инициатором и организатором Месяца является коалиция объединений российских соотечественников, проживающих в Нью-Йорке, во главе с Русско-американским культурным центром «Наследие» (RACH-C).

В этом году в программу Месяца, включавшего в себя массовые мероприятия, концерты и пр., внесла коррективы пандемия коронавируса. Но это не помещало насытить Месяц многочисленными онлайн-встречами. Среди них – тест по истории русских американцев в США, уроки «Вечерние беседы – история России», празднование Дня Эльбы и Международного дня полета человека в космос, мировая премьера оперы «Шинель» и многое другое.

Президент RACH-C Ольга Зацепина отметила, что «десятый Месяц русско-американской истории – это признание вклада русскоязычного американского сообщества в историю и культуру США».

Месяц русско-американской истории проводится в штате Нью-Йорк с 2012 года, в 2015 году он получил в США официальный статус.

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