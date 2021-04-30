Почему с помощью кооператива выгодно приобретать большие квартиры

Предприниматель из Ижевска Илья с помощью кооператива в прошлом году приобрел для своей увеличивающейся семьи двухуровневую квартиру в новом высотном доме, расположенном в центре города. Квартира общей площадью 148 кв. м и стоимостью 5,7 млн рублей.

Первоначально Илья рассматривал возможность приобретения четырехкомнатной квартиры большого метража в ипотеку. Но в конце концов предпочел приобретение квартиры в рассрочку с помощью кооператива. «По ипотечным программам мне предлагали ипотечный кредит на слишком длительный срок. Получались значительная переплата за квартиру и большой ежемесячный платеж», — поясняет он.

Вступив в кооператив, Илья продал собственную двухкомнатную квартиру, чтобы внести первоначальный взнос 35% от стоимости новой квартиры, переехав с семьей к родственникам. Встал в очередь на приобретение квартиры в кооперативе, чуть больше года простоял в ней, после чего предложил кооперативу приобрести в его интересах двухуровневую квартиру в центре города.

Квартира — в новом доме. Она, как и все объекты недвижимости, покупаемые нашим кооперативом, приобреталась на вторичном рынке, но была фактически без ремонта.

С одной стороны, это повлияло на цену: квартира стоила дешевле аналогичных квартир с ремонтом под ключ, к тому же Илья планировал сделать собственный ремонт. С другой стороны, к квартире возникли юридические вопросы, касающиеся требований, предъявляемых законодательством к жилым помещениям.

Например, в квартире отсутствовала фиксированная лестница с первого на второй этаж, что не сочетается с требованиями к объектам недвижимости такого рода. Юристы, привлеченные кооперативом, настаивали на приведении объекта недвижимости в соответствие с заявленными характеристиками, что в конце концов и было сделано предыдущим владельцем квартиры.

После этого кооператив приобрел квартиру в интересах данного пайщика. Квартира куплена для Ильи в рассрочку на 10 лет, его ежемесячный платеж составляет 33 тыс. рублей: 31 тыс. рублей — оплата части пая, внесенного кооперативом за квартиру; 2 тыс. рублей — ежемесячные членские взносы в кооператив. «Вариант приобретения с помощью кооператива предоставил существенную экономию — гораздо меньше переплата, — говорит он. — И потому я, взвесив все за и против, пошел на приобретение большей квартиры, чем планировал первоначально. Квартира, в которой мы сейчас живем, соответствует как нынешним, так и будущим потребностям нашей семьи. У нас пока один ребенок, но мы с супругой планируем пополнение семьи. В квартире оборудованы мой кабинет, спальни, детские. Все, что необходимо мне для работы и нашей комфортной жизни».

Петербургский бизнесмен Вячеслав чуть более года назад приобрел с помощью кооператива 120-метровую четырехкомнатную квартиру в многоэтажном доме в одном из престижных районов города на Неве. Помимо четырех комнат в ней балконы, кладовая и отдельная спа-зона рядом с ванной комнатой.

Вячеслав примерно год накапливал средства на счете кооператива для внесения первоначального взноса 35% от стоимости квартиры, еще чуть больше года стоял в очереди на покупку квартиры. Вячеслав завершил ремонт и уже живет в новой квартире вместе с семьей.

«Почему я выбрал кооператив? Дело в том, что первую свою квартиру я приобрел в ипотеку еще в начале нулевых годов, — вспоминает пайщик. — Очень долго за нее расплачивался — самый острый период пришелся на экономический кризис конца нулевых. И, после того как погасил ипотечный кредит, решил больше не обращаться к ипотечному кредитованию, а приобретать объекты недвижимости только с помощью кооператива. Это наиболее комфортные для меня условия».

Нынешняя четырехкомнатная квартира — уже вторая, которую Вячеслав приобретает с помощью нашего кооператива. Он планирует новые приобретения по нашей кооперативной программе «Недвижимость». «Необходимо жилье для родственников, — поясняет он. — А покупки недвижимости в рассрочку с помощью нашего кооператива очень выгодны: объем переплаты относительно невелик, и при этом необременительные ежемесячные платежи».

Таким образом, покупка квартиры с помощью кооператива позволяет пайщику — физическому лицу приобрести квартиру большего метража, более комфортную, чем он мог рассчитывать с помощью ипотеки. При этом купить квартиру в рассрочку, а не в кредит с минимальной переплатой. Пайщиком кооператива может выступить и юридическое лицо и так же, как и физическое, приобрести объект недвижимости в рассрочку.

Это уникальные возможности кооператива, которые привлекают все новых пайщиков.