Как правильно выходить из поста: Пять советов диетолога

Вот уже совсем скоро светлый праздник Пасхи Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вот уже совсем скоро светлый праздник Пасхи и многие думают — вот уж поем и мяса, и яиц, и куличей! Но такие мысли запросто могут привести в гастроэнтерологическое отделение. Ведь организм, за два месяца (Великий пост - 7 недель, плюс неделя до поста — мясопустная, то есть уже без мяса), привыкший к ограничениям, сейчас особенно чувствителен к резким переменам в еде и тем более к перееданию. Рассказываем, как правильно выходить из поста.

- Когда мы переедаем, то сразу теряем все, что в трудах приобретали во время поста, - предупреждает наш эксперт, диетолог Людмила Денисенко. - Нарушается работа печени, желудка, в теле мы чувствуем страшную тяжесть, и легкое благодатное состояние уходит. Получается, что сами себя наказываем: вместо праздничной радости приобретаем неприятные ощущения. Вот несколько простых советов, как не заработать проблемы, встречая светлый праздник.

1. Не больше двух-трех яиц.

Разговление всегда начинается с крашеного яйца и кусочка Пасхи.

- Но умоляю - не ешьте больше одного яйца за раз! - просит наш эксперт. - Яйца вкрутую и в обычные дни тяжелая пища, перевариваются они достаточно долго. А если после долгого воздержания закинуть в желудок сразу несколько, можно спровоцировать обострение гастрита и даже язвы желудка. Так что утром ограничьтесь одним. Да и в целом за день лучше съесть не больше двух-трех яиц. И еще — не варите их вкрутую по 10-15 минут! Пяти минут будет вполне достаточно, это сделает яйца менее опасными для желудка. Правда, и хранить их можно не более двух дней в холодильнике. Но этого хватит, чтобы отметить праздник.

2. Лучше рыба или курятина.

Повремените с обильным мясным и жирным рыбным столом хотя бы неделю. В день ешьте не больше 100-150 грамм мяса птицы или рыбы (для понимания — это порция с половину вашей ладони). И лучше, если они будут приготовлены на пару или в духовке. И это будет вкусно: ведь даже суховатая куриная грудка, приготовленная в рукаве с овощами, получается очень нежной и сочной, а главное - полезной.

3. Осторожнее с алкоголем.

Лучше ограничить и алкоголь: максимум - 100 граммов кагора в праздник. Ведь выпивать в воскресенье, даже в честь Пасхи, церковь рекомендует умеренно: «Для веселья, славя Господа, а не для замутнения разума». И в ближайшую неделю от алкоголя тоже лучше воздержаться, пусть организм для начала восстановиться.

4. Больше пейте — воды и морсов.

А вот ограничивать другие жидкости, кроме алкоголя, не нужно — чем больше воды или ягодных, фруктовых морсов, травяных чаев вы пьете, тем проще организм перенесет переход с растительной к белковой пище.

5. Не смешивайте белок.

Постарайтесь не сочетать в одном приеме разные животные белки, например, рыбу и яйца или творожную пасху. Поберегите организм: с утра съешьте одно яйцо, днем кусочек пасхи, а вечером можно и рыбу или мясо. И будьте поаккуратнее даже с обычным молоком, ведь это тот же белок. Начните его пить не раньше, чем на второй-третий день после поста.

КСТАТИ

Начинайте постепенно

Разговляться нужно осторожно. Врачи напоминают: чтобы абсолютно здоровый организм перестроился и начал вырабатывать ферменты для переваривания мяса и животных жиров, потребуется неделя. Если вы страдаете хроническими заболеваниями желудочно-кишечного тракта, то и больше — две-три недели.

То есть переходить на обычное питание после поста надо постепенно, вводя по одному животному продукту в каждый прием пищи. И есть продукты, от которых не только в этот день, но желательно в ближайшие пару недель лучше отказаться.

1. Запеченная буженина или шейка.

И в целом любое жирное мясо. А если оно еще и обильно полито майонезом, то ваш пищеварительный тракт может дать сбой. Так что жирное мясо лучше замените в первые дни после поста курицей или индейкой.

2. Нерка, горбуша, икра

Жирные сорта рыбы тоже ударяют по желудку и печени. В первое время замените их более «легкими» сортами: треска, минтай, навага, судак.

3. Сладости и торты со сливочным кремом.

Это тоже слишком тяжелая пища для организма после растительной пищи. Даже чизкейк и обычный молочный шоколад. Чуть легче - пирожные с белковым кремом, но и их лучше начинать есть через несколько дней. Это же касается зефира и недорогих сортов пастилы (там яйца, а мы помним, что белковую пищу лучше включать постепенно). Но если очень хочется сладкого, то есть альтернатива - пирожное корзиночка с фруктами и мармелад.

ВАЖНО!

Неумеренность после поста легко могут спровоцировать обострение гастрита, панкреатита, холецистита, колита, язвы и прочих болезней. Поэтому, если вы плохо себя чувствуете, лучше обратитесь к врачу. Особенно это касается людей, страдающих различными хроническими заболеваниями внутренних органов (печень, сердце, желудок и т. д.).