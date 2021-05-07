Любовь сильнее войны

Автор фото: Николай СИТНИКОВ/ТАСС

Дорогие друзья!

Совсем скоро 9 Мая - день Великой Победы и памяти. Нам, сегодняшним, трудно представить то, что вы, пережившие войну, чувствовали в те годы. Не постичь, как вы выдержали и победили, сумев сохранить человечность и любовь на передовой и в тылу. Как сохранили стойкость, когда весь мир был в огне, как смогли сочетать подвиги и лишения с нежностью к тем, кто далеко за линией фронта - любимым, семьям, детям. Спасибо вам и низкий поклон!

Спасибо высшим командирам и рядовым ополченцам, не щадившим себя на фронте и в тылу, прошедшим всю войну и погибшим в первом же бою.

В честь светлой памяти о вас сейчас горят вечные огни. Их можно найти везде - от деревень до крупнейших городов. К ним приходят ветераны и родные - чтобы поговорить с не вернувшимся с войны, родители с детьми - чтобы новые поколения знали и помнили.

Мы, их преемники, люди новой цифровой эпохи, воспитаны на славе наших отцов, дедов, прадедов. ПСБ как опорный банк оборонно-промышленного комплекса России поздравляет ветеранов и героев тыла с Днем Победы! Желаем вам счастья, здоровья и успехов на ваших мирных фронтах! Помним и гордимся.

«Какой бы мы красивой были парой, мой милый, если б не было войны» - эта песня написана спустя десятилетия после Победы. Но она пронзительно и точно описывает чувства и саму суть огромной трагедии украденного счастья. Женского и мужского, материнского и отцовского. Семейного. Простого человеческого. Эта трагедия раздавила судьбы тысяч людей, которые могли и должны были любить друг друга, воспитывать детей, жить долго и счастливо. Могли и должны были жить - но были убиты или искалечены войной.

Эти несколько историй - о счастье, которое войне украсть не удалось. О счастье, которое все-таки случилось, но осталось в прошлом навсегда. И о счастье, которое было вырвано из беспощадных жерновов войны и позволило родиться настоящему и будущему.

Петр и Елена Киселевы

Двадцатилетнего ленинградца Петра Киселева призвали осенью 1939 года. Водителем автобата он отправился на финскую войну, а с началом Отечественной оказался на Ленинградском фронте. В первую, самую страшную блокадную зиму Петр возил продовольствие по тонкому льду Дороги жизни в осажденный город, где остались его мать и сестра Валентина. Обе эту зиму не пережили.

Старший автомеханик Киселев проехал фронтовыми дорогами всю войну, встретил Победу в чешском Брно, а затем добивал Японию в ходе Маньчжурской операции. Демобилизовался только в 1946-м. И сразу поехал жениться.

Петр всю войну переписывался с соседкой однополчанина из Вышнего Волочка Еленой Бавилкиной. Они договорились увидеться, когда части Красной Армии будут возвращаться из Маньчжурии. Но эшелон, не останавливаясь, проскочил мимо Елены, ждавшей на перроне. Встреча произошла только через год. Петр и Елена уехали в восстанавливавшийся Ленинград. Там и появился первенец. Его назвали Валентином.

Петр Киселев. Фото из семейного архива

Давид и Фрида Гросберг

Ленинградец Давид Гросберг встретил войну почтенным семьянином при красавице-жене и пятилетней дочери. Ему было сорок, в юности успел послужить в польской армии, куда его призвали по месту рождения (город Ново-Радомск). В Красную Армию перебежал, горя революционными идеями.

В Витебске молодого Давида приютила семья, воспитывавшая 12-летнюю Фриду. Когда Фрида выросла, они с Давидом поженились и переехали в Ленинград.

Война вынудила расстаться. Давид ушел на фронт сначала пулеметчиком, потом танкистом. Фрида днем работала на заводе, вечером стояла в очереди за хлебом и таскала домой воду и дрова. Ночами тушила сброшенные немцами «зажигалки» на крышах домов, а на выходные забирала Киру из садика-интерната.

Летом 1943 года Фрида узнала, что мужа определили в резервную часть недалеко от города, - и пошла к нему. Пешком. «Недалеко» - 20 или 30 километров. Ослабленная блокадой Фрида пешком прошла их по шпалам.

На следующий день она шла те же километры обратно, разрываясь от счастья и от горя: встретилась с мужем после жуткой двухлетней разлуки и провела с ним ночь. Но ночь была всего одна и могла оказаться последней.

Через положенные девять месяцев родилась Роза Гросберг. Здоровая, даже упитанная. А здоровье Фриды беременность и роды подорвали навсегда.

Это не помешало ей найти мужа еще раз. В январе 1944 года Давид Гросберг получил тяжелое осколочное ранение в позвоночник. После операции его перевозили из госпиталя в госпиталь, пока несколько месяцев спустя его не забрала Фрида с новорожденной Розой на руках. Забрала на долгие трудные, но мирные, а потому счастливые 45 лет.

В середине этого срока Роза Гросберг, почти чудом родившаяся в только что освобожденном Ленинграде, вышла замуж за Валентина Киселева - того самого, о котором написано чуть выше. Он родился в свободном Ленинграде. Назвали его в честь погибшей в блокадном городе девочки.

Давид (в центре) и Фрида Гросберг. Фото из семейного архива

Алексей и Любовь Тихоновы

Средняя продолжительность жизни танка в оборонительном бою - 15 минут, в наступательном - семь. Эти выкладки основываются на теоретических расчетах начала ХХ века и многими считаются легендой. Но летом 1943 года было не до красоты и не до легенд - а цифры оказались еще страшнее. За полтора месяца Красная Армия надломила хребет немецкого наступления, нанеся врагу колоссальные потери. Но и сама потеряла при этом свыше 6 тысяч танков и больше 860 тысяч человек, в том числе больше 250 тысяч безвозвратно.

Одной из единиц в жутком числе «безвозвратных потерь» стал командир башни танка Т-34 второй танковой роты 237-го танкового полка Алексей Тихонов. Он погиб на второй день Курской битвы, когда две армады сошлись в величайшем в истории танковом сражении, перемалывая и сжигая друг друга. Экипаж Тихонова «уничтожил четыре танка, два противотанковых орудия и до 40 солдат и офицеров противника», - сказано в представлении к ордену. Орден Отечественной войны I степени Алексею присвоили посмертно. На Курской дуге у экипажа подбитого танка шансов выжить почти не было: Т-34 сгорал за секунды, и даже если танкист успевал выскочить, то оказывался посреди бешеной мясорубки.

Гвардии сержанту Тихонову было 35. Он погиб за Родину и за Любовь.

Любовь Тихонова стала вдовой в 33. Растила детей одна, терпя тяготы и испытания военного и послевоенного времени. Она была очень красивой, но отказывала всем, кто предлагал ей руку и сердце. В 80 лет Любовь объясняла внукам: «Я дедушку Алексея ждала. Я его до сих пор жду».

Любовь Петровна ждала мужа и свою единственную любовь больше половины века. Она умерла 23 августа 1996 года, в День памяти танкового сражения на Курской дуге.

Алексей и Любовь Тихоновы. Фото из семейного архива

Михаил и Таисия Голубевы

Стихотворение Симонова «Жди меня» стало смыслом жизни для жен и подруг фронтовиков. Очень многие мужчины могли сказать: «Ожиданием своим ты спасла меня». Вера и надежда помогали выстоять на войне. Места для любви не было. Это место приходилось отвоевывать, выбивать и выгрызать у жестокой подлой войны, напрягая все силы, чтобы поскорее покончить с нею, мешающей любить, дышать и просто жить.

Иногда получалось.

Заместитель командира артиллерийского дивизиона Михаил Голубев получил тяжелое ранение весной 1944 года при форсировании притока Днепра. 30-летний гвардии старший лейтенант вышел невредимым из Сталинградской битвы, где командовал гаубичной батареей и получил два ордена за умение с ходу атаковать противника. Теперь везение, кажется, кончилось: осколки размололи ногу. В условиях полевого госпиталя это означало только ампутацию с последующим комиссованием из армии и превращением из боевого офицера в инвалида.

Вмешалась судьба в лице юной, но опытной старшей хирургической сестры Таисии Григорьевой. Ей едва исполнился 21 год, но она стала военным медиком. В полевых госпиталях трудилась с 23 июня 1941 года. Отступала вместе с передовыми частями, участвовала в прорыве блокады Ленинграда и успела научиться такому, о чем медицинские светила мирного времени и не слышали. Именно она вдруг обратила внимание на красивого старлея и сказала хирургу, готовившемуся без лишней суеты отнять раздробленную конечность: «Как мы можем такого мужчину оставить без ноги?»

Врач задумался и обратился к начальнику госпиталя. Тот подошел к операционному столу, посмотрел на Голубева, на Григорьеву и начал готовиться к операции. Он несколько часов собирал ногу старшего лейтенанта буквально по кусочкам. Хирургическая сестра ассистировала.

Ногу спасли.

Гвардии старший лейтенант Михаил Голубев вернулся в часть - освобождал Одессу, воевал до Победы, закончил войну гвардии капитаном.

Таисия Григорьева закончила войну гвардии старшим сержантом медицинской службы. А вскоре стала Таисией Голубевой. Ее полевой госпиталь сопровождал 194-й гвардейский артиллерийский полк, в котором служил муж. Так что до конца войны они не расставались. После войны - тем более.

В 1946 году у Голубевых родился первенец, потом на свет появились еще два мальчика. Младший вырос и женился на внучке Алексея и Любови Тихоновых. О них тоже написано чуть выше.

Так две семьи стали одной.

Война сделала эту семью навеки неполной и потому обремененной невыносимым горем. Но не убила способности жалеть, любить, быть сильными и верными. Война проиграла и кончилась. Семья появилась.

Любовь умеет ждать.

Михаил и Таисия Голубевы. Фото из семейного архива

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