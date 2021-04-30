Чемпион Bellator Вадим Немков: «Федор Емельяненко — более великий, чем Хабиб»

Российский спортсмен Вадим Немков. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Вадим Немков — российский чемпион Bellator и один из самых нераскрученных топ-бойцов. Его называют наследником Федора Емельяненко, а он сам продолжает борьбу в гран-при Bellator за 1 миллион долларов и первую строчку рейтинга лучших бойцов лиги. 17 апреля он победил Фила Дэвиса и пробился в полуфинальную стадию турнира.

В эксклюзивном интервью «Комсомольской правде» Немков рассказал о возможности перейти в UFC, преемнике Хабиба Нурмагомедова, тренере Емельяненко и любительском спорте в России и США.

О миллионе долларов за гран-при, уходе в UFC и Петре Яне

— Вадим, у вас колено перебинтовано. Это последствия боя с Дэвисом?

— Если честно, дома работал, споткнулся и упал. Царапину наколенником закрыл.

— А глаз? (у Немкова кровавое покраснение на белке и опухшее веко)

— Глаз уже зажил. Швы сняли, все нормально. Еще недельку и окончательно восстановлюсь после боя.

— Сейчас, когда эмоции утихли, как смотрите на прошедший поединок?

— Тяжелый и полезный бой. Такие надо проводить каждому бойцу. Нельзя все поединки выигрывать досрочно в первом или втором раунде. А полезный, потому что он показал мне какие-то мои ошибки и сильные стороны.

— Это же был реванш. Дэвис преподнес какие-то сюрпризы?

— Ничего нового. Единственное, он лучше защищался от лоукиков. Я знал, что он будет идти до конца. Он сильный и неуступчивый боец.

— Bellator относительно недавно опубликовал рейтинг бойцов независимо от весовой категории, вы в нем заняли вторую строчку. Какие эмоции были, когда увидели его?

— Приятно, что поставили на второе место. Думаю, это справедливо, потому что Патрисиу Питбуль провел больше боев в Bellator, он дерется в двух весовых категориях, защищает титулы. Его первое место справедливо. Мне приятно, что отметили меня. Будем стремиться стать первыми.

— Говоря про смешанные единоборства, мы чаще представляем себе UFC. Следите за этим промоушеном?

— Не просыпаюсь по утрам, чтобы посмотреть бои. Слежу и просматриваю интересные поединки. А так — не особо.

— Может, за какими-то бойцами отдельно следите?

— Смотрю наших российских бойцов. Интересно за ними наблюдать. А из звезд — Миочич, Кормье, Нганну, Конор, когда с кем-то дерется.

— Есть ли планы, цели или, может быть, мечты выступить в UFC?

— Прям мечты нет. Да и цели — тоже. Стараюсь жить настоящим, не мечтать о чем-то. Если получится выиграть гран-при, а Bellator предложит что-то интересное, наверное, останусь там. Если UFC предложит что-то поинтересней, перейду туда. Время покажет.

— Про цели на гран-при спрашивать глупо. Понятно, что вы там за победой. О какой сумме идет речь, когда мы говорим о призовых за победу?

— Миллион долларов, плюс гонорары за бои.

— По меркам Bellator это много? За сколько боев можно выиграть такую сумму?

— Я не считал, это тяжело посчитать. Сейчас у тебя один контракт. Ты выигрываешь бой, и тебе дадут лучший контракт. Настолько лучше, что не могу просчитать.

— Вернемся к UFC: долгое время лицом России в промоушене был Хабиб Нурмагомедов. Кто может сменить его в этом представительстве?

— Думаю, Петр Ян. Да, в последнем бою произошло несчастье, он сделал запрещенный удар. Уверен, больше он таких ошибок совершать не будет. Возьмет реванш и заберет пояс. Он выиграет по любому.

— А есть объяснение, что случилось тогда?

— В бою, в горячке подумал, что соперник оторвал ногу или руку и ударил. Не перегорел, нет, это уже четвертый раунд был. Просто в бою все быстро происходит. Это могло случится со всеми.

О Емельяненко, поп-боксе и любительском ММА

— Вы боец Fedor Team. Более того, вас называют наследником самого Федора Емельяненко. Это же самый настоящий титул. Тяжело такое доверие оправдывать?

— Какой жесткий вопрос (смеется — прим. ред). Вся наша команда — это наследники Федора. Мы показываем школу Федора, школу Старого Оскола. Заслуги нашей команды — это заслуги Федора. То, как мы выступаем — это его.

— Какой он тренер?

— Отличный! Очень требовательный. Очень много работает с нашей техникой. Я, кстати, думал, что у меня с ней все хорошо. А когда он пришел, я понял, что большая проблема. Он начал работать с нами, и я почувствовал улучшение. Хороший результат.

— Кто величайший российский боец, Федор или Хабиб?

— Федор. Он десять лет был непобедим. Каждые два-три месяца дрался. Он выступал чаще, чем Хабиб, и дрался со всеми топами. С бойцами, которые превосходили его в габаритах. Некоторые даже в разы.

— Раз вы наследник, сможете сказать, чем похожи на него?

— Может, техникой.

— Вы такой же спокойный и рассудительный, кстати.

— А у нас вся команда такая.

— Недавно в Россию приезжал Артур Бетербиев. Он сказал, что если бы тогда, когда он уезжал в Канаду, были бы такие же условия, как сейчас, он на вряд ли бы уехал. Вы согласны с тем, что разница с Западом сейчас меньше, чем раньше?

— Конечно. Федерации развиваются, людям становится интереснее наблюдать за спортом. Единоборствами и боксом в частности. Практически все бои ММА начали продавать и показывать на платных платформах. Главное, люди их покупают. Интерес пошел, и это круто.

— Студенческий спорт в России есть?

— Есть, но он слабый. Студенты думают об учебе. Они не ставят ставку на спорт. Считают, что им нельзя заработать на пропитание.

— Я почему спросил: по-моему, в Штатах совсем другая ситуация с этим.

— Если смотреть телевизор, то у них там даже детские, школьные соревнования показывают. Популяризируют это.

— У нас тоже популяризируют, только это называется поп-бокс, поп-ММА. Создаются промоушены на Ютубе с бесконечными треш-токами. Как к такому формату относитесь?

— Если людям это нравится и они это смотрят, пусть смотрят. В этом, по крайней мере, нет ничего плохого. Это, опять же, популяризация какого-то вида спорта. Если люди посмотрят кулачные бои или поп-бокс и придут в спортзал, уже будет хорошо.

— Хорошо, что вспомнили про кулачные бои. Сами не хотели никогда подраться на голых кулаках?

— Желания такого нет (смеется — прим. ред)

— Напоследок про девушек: как относитесь к женскому ММА?

— Если женщины показывают высокий уровень в клетке, то за этим можно смотреть, это интересно. А если выходят слабые девчонки, слабо борются и боксируют, то и смотреть не очень хочется.

— Уровень девочек тоже подрос, да?

— Не чемпионате России я видел, как дерутся девчонки, там уровень очень хороший. И борются, и бьют. Растут девчонки.