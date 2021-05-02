Солист East 17 впал в депрессию, а красавчик из Savage Garden разлюбил женщин

Альфа и омега американских мальчишеских групп — конечно, поп-коллектив Backstreet Boys, основанный в 1993 году Фото: GLOBAL LOOK PRESS

А помните школьные дискотеки, когда вам было не 40+, а 15?! Почти каждая девочка в 90-е сохла если не по Андрею Губину и качку из «Иванушек», то по Backstreet Boys или Savage Garden. «КП» узнала, как сложилась судьба популярных зарубежных бойз-бэндов.

Backstreet Boys

Альфа и омега американских мальчишеских групп — конечно, поп-коллектив Backstreet Boys, основанный в 1993 году. Тогда старшеклассники Эй Джей Маклин, Хауи Дороу и Ник Картер часто пересекались на музыкальных прослушиваниях и вдруг решили сколотить состав группы, ведь все они обожают классический соул. Вскоре к ним присоединились Кевин Ричардсон и его двоюродный брат Брайан Литтрелл. Имя группе музыканты решили взять в честь одного из рынков Орландо, который назвался Backstreet. Так они хотели быть ближе к народу. Прошло 28 лет, а BSB до сих пор активно выступают (пауза была с 2002 по 2005 годы) и держат себя в прекрасной форме в свои 40 с хвостиком.

BSB до сих пор активно выступают Фото: EAST NEWS

Джастин Тимберлейк, 40 лет. В 1995 году Джастин Тимберлейк, Лэнс Басс, Крик Киркпатрик, Джоуи Фэтоун и Джейси Чейз решили сколотить группу в том же Орландо, что и BSB. Название взяли, используя последние буквы имен — Justin, Chris, Joey, Lansten и JC решили объединиться и создать группу, назвав ее последними буквами своих имен: 'N Sync. Начали выступать, но популярность пришла к ним только через четыре года, когда ими занялся продюсер Backstreet Boys.

Justin, Chris, Joey, Lansten и JC решили объединиться и создать группу, назвав ее последними буквами своих имен Фото: EAST NEWS

Интерес к группе подогревал и роман Джастина Тимберлейка и Бритни Спирс, но в 2002 году музыкант решил кардинально изменить свою жизнь — расстался с певицей и вышел в сольное путешествие. Группа без него существовать не смогла. Карьера Джастина оказалась круче истории группы: у него четыре премии «Эмми», девять премий «Грэмми», множество ролей в кино и десятки миллионов проданных дисков. Он счастлив в браке с актрисой Джессикой Бил и растит двоих сыновей. А ему всего-то 40!

Карьера Джастина оказалась круче истории группы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Крис Киркпатрик, 49 лет. Один из самых ярких участников 'N Sync, контртенор Крис Киркпатрик, тоже пробовал одиночное плавание, но ничего не получилось. Он не сдавался, начал играть небольшие роли в сериалах и озвучивать мультфильмы. После Крис создал модный лейбл FuMan Skeeto и стал продвигать свою одежду на показах. Он женат на давней подруге Карли Складани, которая родила ему сына.

Крис Киркпатрик, тоже пробовал одиночное плавание, но ничего не получилось Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Джоуи Фатон, 44 года. Еще один солист 'N Sync Джоуи Фатон, похожий на Росса из «Друзей», тоже не потерялся после распада группы. Он начал активно участвовать в американских телешоу и стал популярным телеведущим: выиграл серебро «Танцев со звездами», сыграл и спел Кролика в «Маске», был ведущим проектов «Поющая пчела» и «Семейная вражда». В настоящий момент ведет игровое шоу «Общие знания». С будущей женой Келли Болдуин певец познакомился еще в школе — так и живут душа в душу, воспитывая дочь.

Еще один солист 'N Sync Джоуи Фатон Фото: GLOBAL LOOK PRESS

5ive

Ричард Эбидин Брин, 41 год. Британскую группу 5ive (или просто Five), состоящую из пяти вокалистов (Джейсон Браун, Ричард Эбидин Брин, Ричи Невилл, Скотт Робинсон и Шон Конлон) придумали создатели легендарного коллектива Spice Girls. В 1997 году парни дебютировали с песней Slam Dunk (Da Funk), которая моментально стала хитом и попала во все британские чарты.

Британскую группу 5ive (или просто Five) придумали создатели легендарного коллектива Spice Girls

В 2001 году группа распалась из-за разногласий с лейблом. Через пять лет солисты попытались воссоединиться, но успеха не случилось — они снова разошлись. Ричард Эбидин Брин, выступавший под псевдонимом Abs, занялся сольной карьерой: разукрасил себя татуировками, из слащавого паренька переобулся в стильного гопника и выпустил несколько сольных альбомов, не имевших успеха.

Ричард Эбидин Брин, выступавший под псевдонимом Abs, занялся сольной карьерой Фото: EAST NEWS

East 17

Брайан Харви, 47 лет. Клетчатое кепи, кольца и браслеты — кто не помнит дерзкого Брайана из East 17, созданного в 1991 году британского коллектива! Куча баллад, рэп- и поп-композиций принесли им мировую популярность.

East 17 образца 90-х годов

Но Брайану, хулигану и по жизни, этого было мало. Он уходил из группы, возвращался, участвовал в экстремальном шоу «Я звезда! Вытащи меня отсюда!», а в начале нулевых ушел в пике. Харви был ранен ножом в одном из парков Лондона, долго восстанавливался, а в 2005 году снова слег в больницу после неудачной попытки суицида и получил диагноз «клиническая депрессия». В 2015 году обросший и седой певец выложил в сеть видео, где на камеру разбивает все награды и платиновые пластинки, полученные за время карьеры в East 17. Он был женат на танцовщице Наташе Карнеги, родившей ему дочь, но пара развелась после пяти лет брака.

Брайан Харви в настоящее время

Savage Garden

Даррен Хейз, 47 лет. Участник австралийского дуэта был записным красавцем и любимчиком публики. Как только группа распалась в 2000 году, Даррен начал работать с нашим земляком — продюсером Уолтером Афанасьевым, довольно известным в индустрии специалистом.

Группа распалась в 2000 году Фото: EAST NEWS

Выпустил несколько альбомов и начал писать песни. На этом фанатки Savage Garden могут закончить чтение, ведь в нулевых Хейз совершил каминг-аут, а в 2013 году узаконил отношения с художником Ричардом Калленом. С 2015 года Даррен выступает как стендап-комик.