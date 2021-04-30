«Беременная Лиза работает за двоих!»: актриса Арзамасова ждет ребенка от Ильи Авербуха

30 апреля в инстаграме Лизы Арзамасовой появилось трогательно видео, где на кухне ее нежно обнимает за появившийся животик муж Илья Авербух

26-летняя Елизавета Арзамасова и ее муж, 47-летний Илья Авербух, в начале осени станут родителями. Для актрисы это будет первенец, а у хореографа, тренера по фигурному катанию и владельца продюсерского центра, есть 16-летний сын Мартин от первого брака с Ириной Лобачевой. Арзамасова и Авербух зарегистрировали брак 20 декабря 2020 года и отметили это событие в узком кругу. Злые языки уже сплетничают в соцсетях: сходили в загс, как только узнали о беременности. Однако в окружении пары говорят, что предложение Илья сделал давно. Не случайно еще летом в дружественном паре СМИ появилась запланированная «папарационная съемка», раскрывающая их близкие отношения. Так что этот брак «не по залету» - по любви, а ребенок - желанный.

30 апреля в инстаграме Лизы Арзамасовой появилось трогательно видео, где на кухне ее нежно обнимает за появившийся животик муж Илья Авербух. Пара пожелала всем таких же, как у них, хороших новостей. Беременность скрывать становилось все сложнее, поэтому Лиза сообщила: «Делимся нашей радостью сами, пока нас в этой радости не стали «разоблачать» бдительные наблюдатели». Пару поздравили коллеги и друзья: Дарья Повереннова, Елена Борщева, Тимур Родригез, Сати Казанова, Зара, жена Евгения Петросяна, Екатерина Волкова и другие.

Совместный быт супруги устроили в загородном доме главы семейства – молодожены живут с сыном Ильи Авербуха от первого брака, так как парень последние несколько лет по собственному желанию съехал от мамы к отцу. Также у Авербуха есть квартира в Москве, где пара остается, когда этого требует рабочий график. Илья Авербух не только успешный хореограф и тренер, он владеет целой ледовой империей, которая приносит приличный доход. Авербух режиссирует и продюсирует ледовые и другие крупные спортивные зрелищные мероприятия.

Будущая молодая мама Арзамасова ведет активный образ жизни. Артистка беременность переносит прекрасно: никаких перемен в ее рабочем графике нет. «Беременная Лиза работает за двоих! Конечно, следит – чтобы не переохлаждаться, тяжелое не таскать», - рассказали kp.ru на съемочной площадке одного из проектов актрисы. Арзамасова давно уже не «папина дочка» из одноименного сериала, она переросла приросшее к ней амплуа. Накануне Дня Победы Лиза Арзамасова играет во МХАТ им. Горького главную женскую роль в постановке «Нюрнбергский вальс», недавно у нее была премьера в Театре наций – главная женская роль в спектакле «Зимние заметки о летних впечатлениях». Вчера прошел ее авторский спектакль. Арзамасова не отменила гастроли со спектаклями – у нее насыщенный май, идут съемки сразу в нескольких кинопроектах. Актриса Арзамасова сейчас нарасхват, а муж не возражает – радуется востребованности жены в профессии. Коллеги отмечают, что последний год Лиза чаще улыбается и стала еще более женственной. Арзамасова не оставляет благотворительный проект – много лет она является попечителем фонда «Старость в радость». В общем, как верно заметили и артисты, и фигуристы: Авербуху с женой повезло.