Советские люди сошли бы с ума на российской помойке

Сколько стоила мебель в Советском Союзе? Фото: Герман ПЯТОВ

Прошедший 2020 год по причине эпидемии covid19 стал уникальным по многим показателям. Экономику "штормило" по всему миру, сотни миллионов людей остались без работы, десятки тысяч компаний обанкротились. Не обошло все это и Россию. Казалось бы, всё должно быть плохо, россияне должны "ужаться", и "сесть на хлеб и воду", но... это не про нас!

Несмотря на то, что российские власти, в отличие от властей США и Евросоюза не занимались "вертолетной раздачей" денег, по нашим согражданам не заметно, чтобы они испытывали сильную нужду.

Двери и окна в СССР купить было практически нереально! Фото: Герман ПЯТОВ

Я живу в этакой "подмосковной деревне" - многотысячном "человейнике", большом жилом массиве с кучей многоэтажек. Когда началась эпидемия covid19 и правительство ввело режим строгой самоизоляции, я не отказался от ежедневных пробежек. Я справедливо решил, что, кроссы по лесу или по жилому массиву, без пересечения с малочисленными прохожими никакого риска для меня или окружающих не несут. И тут я заметил, что наши помойки превратились в этакие "супермаркеты" мебели и столярных изделий - дверей и окон. Так как бегал я много лет, мне было с чем сравнивать - до covid19 такого не было. Очевидно, что сотни моих соседей решили использовать период самоизоляции для ремонта квартир, обновления мебели и т.д. Такого изобилия вынесенных к помойке диванов, шкафов, тумбочек, кухонных и письменных столов, кроватей я никогда не видел. Признаюсь, я был шокирован. И даже стал это фотографировать - по возможности. Некоторые фотографии прикладываю к этой статье.

И как тут было не вспомнить "счастливое советское детство", когда на какой-то убогий диван копили год, а то и больше!

Кожаный диван, точнее, диван из кожзаменителя – в СССР в свободной продаже я никогда не видел. Такие были только в кабинетах у высоких начальников. Фото: Герман ПЯТОВ

Сколько стоила мебель в Советском Союзе?

Диван - 250 -300 рублей (2-3 средних зарплаты).

Шифоньер - 300 рублей 2-3 средних зарплаты.

Письменный стол - 100-150-200 рублей (в зависимости от наличия и количества ящиков)

Двуспальная кровать - 200-300 рублей (2-3 средних зарплаты).

Стенка тянула на 500-700, иногда до 1000 рублей.

Это всё - отечественная мебель. Импортная стоила дороже, но в свободной продаже её не было.

Фото: Герман ПЯТОВ

Интересно то, что и отечественную мебель не во всех регионах СССР можно было купить свободно - нужно было "записываться" и ждать - полгода, год. Система "записи" на "дефицит" (а в СССР почти все товары более-менее приличного качества были дефицитом) была идиотская - впрочем, как и многое в СССР. Нужно было прийти к магазину очень рано утром (бывали случаи, что люди с ночи занимали очередь) и в порядке живой очереди ворваться в магазин в момент открытия - чтобы суметь получить некий талон на возможность через несколько месяцев купить диван, шифоньер, стенку или что-то подобное. Количество было лимитировано, отсюда такие трудности с приобретением. Кроме того, на каждый предмет мебели нужно было копить несколько месяцев.

Фото: Герман ПЯТОВ

Представьте себе, вот у человека зарплата 120 рублей - средняя по тем временам, а диван стоит 250 рублей. Сколько могла средняя советская семья откладывать в месяц? Ну, 10, 20, в лучшем случае - 30 рублей. Так что на диван нужно было копить от 8 до 24 месяцев. Это если семья не многодетная и отец семейства не страдает алкоголизмом. Если перевести на сегодняшние деньги, это все равно, что диван стоил бы 100 000 рублей. Да, сегодня есть диваны за такую цену, но это из разряда элитной мебели. А обычный диван можно купить за 20 000, а то и дешевле. Такие убогие диваны, как в СССР, сейчас не производят, но что-то подобное будет стоить примерно 10 000 рублей. Т.е. на сегодняшнюю среднюю зарплату можно обзавестись полным комплектом мебели для молодой семьи - купить диван, кровать, шкаф, стол, и скромный кухонный гарнитур можно за 40 000 рублей. Да, есть такие цены. И все это будет выглядеть вполне симпатично.

Фото: Герман ПЯТОВ

Для большинства советских людей покупка необходимой мебели и бытовой техники была программой длиной в целую жизнь!

Ну, если на один диван копили от 8 до 24 месяцев, то прикиньте, сколько лет было нужно, чтобы купить диван, шифоньер, сервант, кровати, кухонный гарнитур, холодильник, телевизор, стиральную машину? Вся жизнь уходила. Люди обзаводились всем этим к пенсии. Да и то, только последнее поколение людей, из тех трёх поколений, которым не повезло жить при коммунистах. Потому что первым двум поколениям - с 1917 по 1960 годы - было не до того - люди мечтали вдоволь хлеба поесть, какая уж тут мебель!

Фото: Герман ПЯТОВ

Вот поэтому советские люди просто сошли бы с ума, увидев, какую мебель и технику выкидывают сегодняшние россияне на помойку.

Если бы можно было перенести людей из даже брежневской эпохи к нам, в сегодняшний день, то они бы дежурили денно и нощно возле наших мусорок, и устраивали бы драки за эти диваны, шкафы, тумбочки. Ну, а тем, кто хочет "назад, в СССР", они бы покрутили пальцем у виска, и спросили: "Куда, куда ты хочешь? Ты что, офонарел, Вася?"