Дочь Ивана Урганта рассталась с темнокожим бойфрендом

Дочь Ивана Урганта Эрика учится в США. Фото: Инстаграм.

Дочь Ивана Урганта Эрика рассталась с темнокожим бойфрендом. Девушка уже несколько лет живет в Нью-Йорке, и почти сразу же после переезда начала встречаться с афроамериканцем по имени Муса. Молодой человек учился с ней в одном университете. Однако теперь их отношения закончились. На своей странице в Инстаграме Эрика удалила почти все снимки Мусы и к тому же отписалась от него в соцсети.

Эрика оставила только фотографии, на которых они с экс-бойфрендом позируют вместе для рекламной кампании известного бренда одежды Jacquemus. При этом девушка не отвечает на расспросы фолловеров и не признается, что они с Мусой больше не вместе.

Эрика оставила в Инстаграме только фотографии, на которых они с экс-бойфрендом позируют вместе для рекламной кампании известного бренда одежды Jacquemus. Фото: Инстаграм.

Эрика родилась в предыдущем браке жены шоумена Натальи Кикнадзе, но ее с детства воспитывал Иван Ургант. Телеведущий всегда считал девочку своей дочкой. Закончив школу, Эрика в 2018 году отправилась покорять Штаты. Раньше она регулярно прилетала к родителям на каникулы, однако пандемия коронавиуса разделила семью. Иван Ургант признался, что они с женой уже год не видели старшую дочь. По словам шоумена, они с Натальей очень скучают по Эрике, но пока что довольствуются общением по видеосвязи.

Parsons School of Design, в которой учится Эрике, - частная школа искусств и дизайна, расположенная в районе Гринвич-Виллидж на Манхэттене. Обучение в ней стоит недешево - около 50 тысяч долларов в год, а если учесть расходы на проживание, то и все 100 тысяч. Школа Parsons считается самым выдающимся учебным заведением США в области моды и дизайна. В свое время ее закончили известные кутюрье Донна Каран, Марк Джейкобс, Том Форд, Джейсон Ву, Нарсисо Родригес и многие другие. Эту школу часто выбирают для своих детей западные знаменитости. Например, в нее поступил старший сын Виктории и Дэвида Бекхэмов Бруклин.

Эрика и Муса встречались больше двух лет. Молодые люди познакомились на вечернике в честь Хэллоуина. Парень стал первым мужчиной Эрики. В одном из интервью она рассказала, почему среди тысячи других парней она выбрала именно его.

- Я сразу заметила, как он меня внимательно слушает. Вот что мне важно. После месяца общения мы стали не разлей вода, всегда вместе. Он — мужская версия меня, я — его женская версия, — рассказывала дочь Урганта.