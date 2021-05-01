В Германии становится популярной одежда из собачьей шерсти Фото: REUTERS

Идея производить одежду из собачьей шерсти пришла на ум жительнице Германии Анне-Катрин Шёнрок случайно. Однажды она увидела, как сосед, вычесав своего четвероногого питомца породы кеесхонд, сложил шерсть в мешок и понес в мусорный контейнер. Не задумываясь, девушка попросила отдать пакет ей.

- Я подумала, что раз уж мы носим одежду из овечьей шерсти, то почему бы не шить ее из собачьей, - рассказывает Шёнрок. – Вот лично я ношу такой кардиган. И знаете, он теплее обычного на 80%.

Производству Анны-Катрин всего год. Она называет его стартапом, в который, чтобы он приносил прибыль в промышленных масштабах, надо еще вкладываться. Но у девушки уже есть круг поставщиков, которые снабжают ее сырьем. Причем это собачья шерсть разного цвета, длины и структуры. Она моется, сортируется и обрабатывается. «Поставщики», узнав, что дизайнер занялась полезным делом, несут ее и ничего не требуют взамен.

По словам Шёнрок, не обязательно собаку вычесывать. Ведь шерсть так или иначе остается на диванах и ковриках, ее нужно лишь собирать.

- Сейчас наша задача получить одну тонну сырья для запуска промышленного производства, а пока мы производим лишь штучные модели – шапки, шарфы, а также продаем пряжу в магазине, - продолжает дизайнер.

Покупателей на новый эко-товар достаточно, хотя его себестоимость на порядок выше, чем за обычный моток шерсти – примерно 30 евро (обычный стоит в два раза дешевле).